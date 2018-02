L'huile d'olive à 750 DA

Par DDK | Il ya 8 heures 2 minutes | 420 lecture(s)

En Kabylie, l'huile d'olive est l'un des aliments les plus prisés par les ménages. Presque vénérée, l'huile d'olive est citée dans les proverbes, et ses vertus et bienfaits sur la santé sont infinis.

La campagne oléicole tire à sa fin dans la localité de Takerboust dans la commune d’Aghbalou, à l’extrême nord-est de la wilaya de Bouira où les huileries mettent les bouchées doubles afin de triturer et presser les quantités d'olives crues restées encore dans les aires de stockage. L'huile issue des oliviers plantés en altitude est considérée comme de bonne qualité par les spécialistes, en ce sens que l'atmosphère à cette hauteur y est favorable. Dans la localité de Takerboust l'huile d'olive est vendue à 750 dinars le litre. Cette augmentation des prix de ce produit serait dictée par la récolte des olives jugée moyenne, cette année. La sécheresse a fait beaucoup de "mal" aux oliviers, où beaucoup d'olives sont tombées durant l'été dernier, car il y a fait très chaud en plus de l'absence des pluies qui a considérablement influé sur la production et le rendement de l’huile d'olive qui ne dépasse pas, cette année, les 20 litres le quintal dans ces contrées perchées à environ 1000 mètres d'altitude. Certains agriculteurs ont évoqué des rendements très médiocres et en deca des espérances, n’atteignant pas les 10 litres le quintal. Ainsi donc, l'huile d'olive pressée cette année est tarifée à 750 DA/litre. Une hausse palpable qui n'est pas faite peut-être pour arranger les choses aux ménages dépourvus d'oliveraies ou qui ont récolté des quantités insuffisantes d'olives cette année. «À 750 dinars le litre de l'huile d'olive il est vrai que c'est cher d'une part. Mais d'autre part, quand vous faites une rétrospective pour revoir un petit peu les conditions dans lesquelles les olives sont récoltées, au bord des précipices, sur des oliviers imposants difficiles à escalader, les 750 dinars le litre apparaissent comme dérisoires. Mais on juge cher ce tarif par rapport au pouvoir d'achat des ménages», indique un habitant de Takerboust chef-lieu municipal d'Aghbalou.

