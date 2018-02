Ni stade ni salle de sport

Par DDK | Il ya 8 heures 2 minutes | 330 lecture(s)

La commune d’Aïn Turk, relevant de la daïra de Bouira, est dépourvue de stade communal. Cette localité reste à la traîne en matière d’infrastructures destinées à la jeunesse et au sport, au grand dam des nombreux sportifs de cette région. Les adeptes du sport-roi ne peuvent pas, du moins pour l’heure actuelle, aspirer à exercer et développer leurs talents, ou même à s’épanouir dans cette commune. De ce fait, les jeunes se déplacent au chef-lieu de wilaya Bouira, mieux équipé, notamment en stades combinés réalisés au niveau de plusieurs quartiers. «Aïn Turk ne dispose même pas d’une aire de jeux pouvant accueillir les footballeurs, les jeunes ou les sportifs de la région. Chez nous, le stade n’est qu’une chimère. On a tant attendu sa réalisation mais (...), aujourd’hui, pour disputer un match de football, on est obligés de se déplacer à Bouira. C’est pourquoi, les jeunes d’Aïn Turk demandent sans cesse sa réalisation», déplore un jeune de cette commune. Pour rappel, un projet de réalisation d’un stade a été adopté en 2016 par l’APC. Cependant, ce projet a été annulé en raison de la nature agricole du terrain retenu pour abriter cette infrastructure. Depuis cette annulation, l’APC avait lancé des prospections à la recherche d’un terrain viable et qui peut abriter un stade. Des élus de cette APC, ont fait savoir que des études ont été récemment lancées pour la réalisation de trois infrastructures de sport à Aïn Turk. «Puisque le terrain réservé pour la réalisation d’un stade à la sortie du chef-lieu est de nature agricole et ne peut pas être exploité (...) L’exécutif communal a pensé à la réalisation d’un stade d’une superficie très importante au chef-lieu communal, d’un autre stade combiné en gazon synthétique et d’une salle de sport communale. Ces projets seront inscrits dans le cadre des PCD et seront réalisés dès qu’on aura fait le choix des terrains», explique un élu de cette commune. Il est utile de rappeler que lors du conseil de wilaya consacré au développement dans la daïra de Bouira, tenu la semaine dernière, le maire d’Aïn Turk est revenu sur le problème de l’absence des infrastructures sportives dans la commune. Il a ainsi plaidé pour l’inscription de projets dans ce sens afin de permettre aux jeunes de la commune de s’adonner au sport.

Massinissa A.