L’opération de restauration inachevée

Située dans une zone isolée, l’école primaire Guellaz Brahim d’Assif Assemadh dans la commune de M’Chedallah est en partie fort dégradée et nécessite une urgente prise en charge. C'est le cas notamment des sanitaires et du bloc administratif qui affichent une inquiétante dégradation avec des murs porteurs lézardés et parcourus par de larges fissures dans tous les sens. Nul besoin d'une étude géologique pour se rendre compte que ces infrastructures ont été fragilisées par un affaissement de l’assiette du terrain sur laquelle a été construite cette école primaire. À ces fissurations s'ajoute une usure fort apparente de l’étanchéité qui accélère son délabrement. Il est utile de souligner que cet établissement du cycle primaire a bénéficié d'une opération de restauration en 2014. Les travaux de réfection ont concerné le bloc pédagogique composé de six (6) classes et sur la partie inférieure du mur d'enceinte, opération dans laquelle a été incluse une extension par la réalisation d'une classe aménagée en crèche et d'une cantine laquelle a été dotée d'un lot d'équipement de cuisine. L'association des parents d’élèves a, de son côté, contribué par ses propres moyens financiers aux travaux de raccordement de l’établissement au gaz naturel, et la rénovation de l'installation électrique. Notons enfin que cette école primaire, mise en service en 1998, offre à l'heure actuelle à peine 36 places pédagogiques, et ce, du fait que de nombreux parents ont retiré leurs enfants pour les inscrire dans d'autres établissements du même cycle dans la commune voisine d’El-Adjiba et du chef-lieu communal M'Chedallah. Notons enfin qu'une autre école primaire dans la même localité d'Assif Assemadh baptisée du nom du martyr Azzouz Amar est confrontée au problème de la surcharge des classes avec un effectif de pas moins de 200 élèves. Pour rappel, plusieurs établissements scolaires de premier et deuxième cycles dans la commune de M’Chedallah souffrent de dégradations et nécessitent l’engagement de travaux de réhabilitation. Consciente de l’importance du secteur, la nouvelle équipe municipale en a fait l’une de ses priorités. D’ailleurs, dès son installation, l’équipe municipale a multiplié les sorties au niveau des établissements scolaires pour voir de près la situation. Un plan d’action a été arrêté et les premières actions ont été menées pour remédier aux multiples carences.

Oualaid Soualah