De nouvelles aides attribuées

Les communes de Kadiria, Aomar et Djebahia se sont vu attribuer la semaine dernière de nouveaux quotas de logement rural. La décision d’attribution a été prise par le wali de Bouira, Mustapha Limani, lors du conseil de wilaya, tenu mardi dernier, consacré au développement dans la daïra de Kadiria. Ainsi la commune de Djabahia s’est vu attribuer un quota supplémentaire de 90 logements en plus des 10 unités de décembre dernier. Celle d’Aomar a bénéficié de 75 nouvelles aides à l’habitat rural, ce qui porte son quota à 100 unités. La commune de Kadiria, quant à elle, s’est vu accorder 80 nouvelles unités. Pour rappel, cette commune avait bénéficié de 20 unités de la formule rurale en 2017. Il est utile de noter que le maire de Kadiria, présent à cette rencontre, avait exigé un quota plus consistant, et ce, pour faire face à une importante demande en matière de logement rural. Selon le P/APC Abdenour Khiter, qui s’exprimait lors du conseil de wilaya, cette demande se chiffre à 453. Il faut signaler que le wali a pris beaucoup de précautions avant de se prononcer sur l’attribution de ces nouveaux quotas, car beaucoup d’aides à l’habitat rural attribuées par l’État ces dernières années ne sont pas encore consommées. Évoquant cette situation, le premier magistrat de la wilaya a exigé aux maires d’assainir la situation. Selon les chiffres fournis par la direction du logement, dans la seule commune de Djebahia, 191 unités de logements ruraux sont actuellement en souffrance. 134 de ces unités ne sont pas encore lancées, tandis que 57 bénéficiaires avaient retiré la première tranche depuis plus de six mois, mais les projets piétinent toujours. Vu ce retard, le wali a conditionné toute nouvelle attribution par la consommation des quotas déjà accordés.

