Quel sort pour les vingt locaux commerciaux ?

Par DDK | Il ya 8 heures 44 minutes | 336 lecture(s)

Achevés il y a sept ans, les vingt locaux commerciaux sis au chef-lieu communal d'Ath Mansour demeurent, pour la plupart, désespérément vides et inoccupés.

Cette situation a laissé pantois plus d'un dans cette localité, où l'on ne comprend toujours pas le sort destiné à ces locaux à usage professionnel et artisanal. D'aucuns préconisent leur réaffectation à d'autres créneaux ou activités, étant donné que la commune manque cruellement en équipements publics ayant trait essentiellement à la culture et aux loisirs. «Pourquoi ne pas transformer ces locaux en foyers de jeunes pour notre jeunesse qui ne trouve pas où passer le temps et combler les vastes loisirs? Ces locaux ne servent à rien, si ce n'est d'éléments de décor, triste de surcroît. A quoi bon construire 20 locaux pour voir, en fin de compte, trois ou quatre seulement d'entre eux fonctionnels», s'insurge un habitant de Taourirt, chef-lieu communal d'Ath Mansour. Et à un autre citoyen de la même localité de suggérer dans le même sillage: «Puisque ces locaux sont fermés depuis des années, pourquoi ne pas les affecter aux associations locales qui ne possèdent pas de locaux? Elles sont en majorité ‘’SDF’’ : sans local, ni aides. Les autorités communales devraient trouver une solution à ces locaux. Les voir fermés depuis de longues années fait vraiment mal au cœur», se désole notre interlocuteur. Ainsi, des voix s'élèvent parmi les citoyens de la localité pour «bousculer les choses et rendre rentables ces locaux fermés depuis presque dix an. «Comme notre commune ne possède aucun marché couvert, pourquoi ne pas transformer ces locaux en R+2 en marché couvert ? Celui-ci fera, d’une part, rentrer des recettes fiscales aux collectivités et permettra, d’autre part, la résorption du commerce informel qui pullule sur les accotements de la RN5. Il créera un dynamisme commercial dans la localité, où les habitants et les visiteurs vont pouvoir s’approvisionner dans des lieux couverts à l'abri des aléas de la nature», propose-t-on encore. Il est utile de préciser que la quasi-totalité des locaux dit du président de la République sont restés inoccupés et, dans beaucoup de cas, livrés à la dégradation. L’une des raisons ayant engendré cette situation est l’éloignement de ces locaux des agglomérations. A Ahnif par exemple, ces locaux ont été implantés à 2 km du chef-lieu communal. L’endroit est isolé et n’aide pas ceux qui veulent s’y installer. Du coup, les locaux ont été désertés et laissés à l’abandon. A Aghbalou, ces locaux à usage professionnel ont été implantés à Voualkane, un quartier périphérique du chef-lieu communal. Là encore, le site ne favorise pas l’activité commerciale ou artisanale, étant très isolé. Ils sont donc restés inoccupés et en proie à la dégradation. Tout récemment, le nouvel exécutif communal a fait une proposition pour les transformer en siège de mairie. Cette proposition a été validée par le wali lors du conseil de wilaya consacré au développement dans les communes de la daïra de M’chedallah. Ces locaux seront donc rénovés puis réaffectés.

Y. S.