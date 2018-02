La mémoire du «juste» évoquée

Par DDK | Il ya 8 heures 45 minutes | 310 lecture(s)

Un collectif de jeunes dénommé «Tala Netmusni» (la fontaine du savoir) a organisé, samedi dernier, plusieurs activités culturelles pour commémorer le décès de Mouloud Mammeri qui coïncide avec le 26 février. Au programme de cette manifestation, qui s’est tenue sur la place publique du village «Assarag 4 Vujember 1954», une exposition de l'œuvre complète du géant de la littérature kabyle et chercheur en Tamazight, des articles et des coupures de journaux qui évoquaient Mouloud Mammeri, son œuvre et ses travaux... Il a été aussi programmé un gala artistique animé par deux troupes musicales de Raffour et de l'association culturelle «Tadukli» de Selloum, dans la commune d'Aghbalou. Ces activités commémoratives auxquelles ont assisté de nombreux invités hors région, tels cinq élus de la commune d'Ath Yenni (wilaya de Tizi-Ouzou), des membres de l'exécutif de la nouvelle assemblée de wilaya… a été clôturée par une conférence ayant pour thème «Mouloud Mammeri, symbole du combat identitaire». Une conférence animée par deux anciens militants de tamazight, Brahim Sahraoui et Mahfoud Mesloud, tout deux originaires de Raffour.

O. S.