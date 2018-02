Le tronçon routier de Saharidj sérieusement endommagé

Par DDK | Il ya 8 heures 59 minutes | 334 lecture(s)

La couche bitumeuse de la RN30 qui passe par la ville de M'Chedallah et reliant cette dernier à Saharidj est en proie à l'usure et à la dégradation, et ce, à plusieurs endroits.

Que ce soit dans l'ancienne ville ou la nouvelle ou encore sur le tronçon reliant M’Chedallah à Saharidj et même au-delà, des avaries sont visibles sur la chaussée, ce qui ne permet pas une circulation automobile dans de bonnes conditions. Des trous, des crevasses et des nids-de-poule jalonnent certains points de ce tronçon névralgique qui relie les wilayas de Bouira à Tizi-Ouzou via le col Tizi N'Kouilal. Néanmoins, il est constaté qu'il existe des endroits sur cette route qui sont sérieusement endommagés par divers facteurs (climatiques, humains,...) comme il est le cas pour les ronds-points de Zouzamen et La Caps. Effectivement, dans ces deux points, la chaussée est complètement usée et détériorée, ne facilitant guère la circulation aux nombreux usagers de cette route. Ainsi, le rond-point de Zouzamen, où il existe un parc immobilier de 80 logements LPA, un lycée et des commerces, la couche bitumeuse à cet endroit est complètement effritée et échancrée. Des trous, des cratères et des ornières sont constatés partout ce qui provoque le ralentissement de la circulation à ce niveau. «Mon cauchemar c'est d'arriver à ce rond-point de Zouzamen, où la chaussée est complètement dégradée. C'est une avarie qui n'est pas faite pour arranger les choses aux conducteurs. J'emprunte chaque jour ouvrable ce tronçon. Et croyez-moi, ce n'est guère une sinécure que de passer via cet endroit avec des secousses violentes que je ressens et l'impossibilité de conduire en toute quiétude», déplore un automobiliste de la localité. Et c'est le même topo au rond-point du quartier populaire La Caps situé à la Nouvelle Ville, où la couche d'asphalte dans ce lieu précis connaît des dommages qui font sortir de leurs gonds les automobilistes. À gauche de ce rond-point, il y a l'arrêt de fourgons qui desservent la localité de Semmache dans la commune d’El-Adjiba. «Le rond-point de La Caps est un vrai cauchemar pour nous les transporteurs de voyageurs, entre autres. Le bitume de la chaussée est jalonné de cratères, de trous et de sillons, où les eaux des pluies s'y accumulent. En sus de cela, il se produit le plus souvent un énorme bouchon, où les voitures s’enchevêtrent dans une grande débandade», constate amèrement un transporteur de voyageurs. Sur les tronçons allant de la ville de l’ex-Maillot à Saharidj et de Saharidj jusqu’à Tizi N’Koulal, la chaussée est endommagé par endroits en raison notamment du passage des poids lourds et des conditions climatiques particulièrement rude dans cette région de montagne. Il a été enregistré plusieurs glissements de terrains sur cette portion de la RN30 traversant la montagne.

Y. Samir