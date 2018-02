Le chemin desservant le siège de l'APC impraticable

Par DDK | Il ya 9 heures | 351 lecture(s)

Au chef-lieu communal d'Ahnif il y subsiste des tronçons qui sont délabrés, exposés à la dégradation et à l'usure sans pour autant qu'ils soient réhabilités pour une raison ou une autre. Parmi ces tronçons, on trouve le chemin qui mène vers le siège de l'APC en passant par le CEM Hocine Messaoud. En effet, ce tronçon très emprunté par des centaines de citoyens par jour, entre simples administrés, habitants du quartier et collégiens, se trouve en proie à la désagrégation de la couche bitumeuse, qui se trouve décapée par-ci et pleine de nids-de-poule et de crevasses par-là. La circulation automobile au niveau de ce tronçon est laborieuse, et nombre d’usagers déplorent son état déliquescent et déplorable à la fois. «Le chemin qui mène vers le siège de l'APC est complètement impraticable. La circulation au niveau de ce tronçon est des plus catastrophiques à cause du décapement à plusieurs endroits de la couche bitumeuse. Et dire que ce chemin dessert l'APC. Il n'a pas été pris en charge par les différents exécutifs communaux qui se sont succédé à la tête de la commune. Les citoyens qui se rendent à la mairie et les collégiens l'empruntent par centaines au quotidien, et ce, en sus des automobilistes pour lesquels cette route est un véritable cauchemar pour eux, car ils sont obligés de slalomer entre les trous, les cratères et les petites surfaces dénudées de ce chemin. J'espère que les autorités communales vont inscrire une opération de réhabilitation de ce tronçon», souhaite un habitant d'Ahnif-centre. Par ailleurs, ne voyant apparemment rien venir comme projet de réhabilitation, des jeunes du chef-lieu d'Ahnif ont eu la louable initiative d'entamer, samedi dernier, une opération de revêtement de ce chemin en TVC. Des quantités de ce matériau de revêtement ont été étalées sur les points dégradés de la chaussée. Les trous et autres nids-de-poule ont été obturés pour permettre ainsi aux automobilistes de circuler tant bien que mal. Pour rappel, plusieurs actions de volontariat visant le nettoyage et l’embellissement des artères du chef-lieu ont été entreprises par des jeunes bénévoles d’Ahnif. Ces actions qui ont connu une forte adhésion de la société civile ont carrément changé l’image de la ville.

Y. S.