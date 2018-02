La pénurie d’eau potable persiste à Tikboucht

Par DDK | Il ya 9 heures | 341 lecture(s)

Les citoyens du village de Tikboucht, relevant de la commune de Haizer située à une dizaine de kilomètres au nord de la wilaya de Bouira, souffrent de déficits criards en matière d’aménagement urbain. Ces villageois réclament aussi le raccordement de leur localité à l’eau potable et la réhabilitation du réseau d’éclairage public. Distant de la commune de Haizer de 5 km, le chemin de wilaya qui mène à la localité de Tikboucht, est dégradé et truffé de nids-de-poule. Il est presque impraticable pour les automobilistes. En plus de cette dégradation, ce chemin est également truffé de ralentisseurs anarchiques installés par les villageois. Selon certains d’entre eux, ces ralentisseurs servent à protéger les enfants des dangers d’accidents, eux qui jouent souvent après l'école près des maisons. À la tombée de la pluie, ces rues se transforment en véritables bourbiers, ce qui gêne énormément les villageois dans leurs déplacements. Les besoins de la population locale sont innombrables, à commencer par le bitumage de la route qui mène vers leur village, et des rues pour faciliter l'accès aux différentes habitations de cette petite bourgade. Le manque d'aménagement des voies d'accès n'est pas l'unique contrainte existante, loin de là. Le raccordement à l’eau potable et la réfection du réseau local d’éclairage public, demeurent encore et toujours un luxe pour cette région. À titre d'exemple, les habitants continuent de s’alimenter en eau, avec des citernes tractables dont les prix dépassent les 1500 DA l’unité. Les villageois se remettent aux responsables locaux et réclament des solutions rapides à leurs problèmes. «L’été dernier nous avons souffert d’une pénurie d’eau potable, car nous étions alimentés quelques heures seulement par semaine à partir du forage communal. Nous avons vécu aussi un cauchemar avec les coupures répétées du courant électrique et la défaillance du réseau d’éclairage. Tous ces points sont sur le bureau du nouveau maire de Haizer, nous espérons qu’il soit attentif», explique l’un des villageois. Il est utile de rappeler que les villageois de Tikboucht avaient tenu plusieurs actions de protestation ces dernières années pour réclamer l’amélioration de leur cadre de vie.

