194 nouveaux apprenants à M’Chedallah…

Par DDK | Il ya 8 heures 58 minutes | 384 lecture(s)

Les centres de formation professionnelle de la daïra de M’Chedallah ont effectué dimanche dernier le lancement de la cession de février avec de nombreux inscrits dans diverses filières. Ainsi, au niveau du CFPA Toudert Daou de M'Chedallah où il a été procédé à la rentrée officielle par le chef de daïra, il a été enregistré 30 nouveaux inscris dans le mode résidentiel, 85 autres en apprentis et enfin 79 stagiaires en formation qualifiante répartis sur pas moins de 29 spécialistes ou filières. Ce sont donc 180 stagiaires anciens et nouveaux toutes spécialités et modes de formation confondus qui sont pris en charge dans cet établissement. Ceci en plus de deux sections dont une dans la filière du BTP assurées au niveau de son annexe de Saharidj. La direction de ce centre envisage l'ouverture et la prise en charge de sections détachées dans la commune d'Ath Mansour en collaboration avec l'APC.

… Et 332 au CFPA de Raffour

Au niveau du CFPA Mansouri Hocine de Raffour, dans la même commune de M’Chedallah, il a été enregistré un grand nombre de nouveaux stagiaires. Ainsi, 130 se sont inscrits en mode apprenti, 13 en résidentiel, 140 en formation qualifiante et enfin 12 en mode passerelle, ajouté aux 101 anciens stagiaires en cours de formation. L'ensemble est réparti sur pas moins de 30 spécialités. Il est à noter que ce centre est en pole positon tant en nombre de stagiaires que de spécialités au niveau de la wilaya de Bouira, en occupant la troisième place et premier dans la circonscription qui en compte trois daïra. L’INSFP Haddad Mohammed comptabilise quant à lui 157 stagiaires soit 133 en mode résidentiel et passerelle, 25 en apprentissage en plus d'une section détachée dans la formation des bases des données, architecture, urbanisme et travaux publics. La liste des inscrits reste ouverte jusqu'à la mi-mars pour compléter les sections.

Oulaid Soualah