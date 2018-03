Une nouvelle étude géotechnique lancée

Par DDK | Il ya 10 heures 19 minutes | 412 lecture(s)

Des habitants de Djebahia ont, encore une fois, exprimé leur inquiétude quant au danger que représente l’important glissement survenu sur une bonne partie du chef-lieu communal, en 2017.

Des habitants ayant interpellé le wali récemment, à l’occasion d’un conseil de wilaya tenu à Bouira, évoquent une faille horizontale de deux km. Selon eux, le glissement est très important et a touché le lycée de Djabahia, une école primaire, le CFPA et plusieurs habitations. Sur les lieux, nous apprenons que des dizaines de maisons sont fissurées et des routes affaissées. Selon les habitants de Djabahia, ce sont les travaux de réalisation d’une station de péage sur l’autoroute Est-Ouest qui sont à l’origine de cet important glissement de terrain. Les habitants indiquent que des travaux de confortement ont été entrepris, mais ils demeurent insuffisants. Un géologue originaire de la commune de Djebahia, présent à la rencontre dédiée au développement, a demandé que le risque soit défini et une étude géologique poussée soit entreprise. Répondant à cette préoccupation, la directrice de l’urbanisme et de l’aménagement et de la construction (DUAC) a indiqué qu’une nouvelle étude géotechnique a été lancée tout récemment, au niveau d’une deuxième partie du chef-lieu communal, pour faire un état des lieux et tenter d’y remédier. Pour rappel, au lendemain de l’apparition du glissement de terrain, les services de la wilaya avaient dépêché sur les lieux une commission d’enquête composée d’ingénieurs du CTC, de l’urbanisme, des géologues de l’agence nationale des autoroutes (ANA)... En attendant les résultats de l’étude géotechnique, les autorités ont rassuré qu’il y a aucun risque qui pèse sur les populations. Au sujet du tassement de terrain survenu au niveau du CFPA de la localité, le directeur de la formation professionnelle (DFP) de Bouira a souligné qu’il n’existe aucun risque sur l’activité pédagogique. Selon lui, les cours se déroulent le plus normalement du monde. Il est utile de signaler que Djebahia est connue pour être une région à glissements de terrain. Ces derniers mois, des travaux ont été entrepris au niveau du tronçon de l’autoroute Est-Ouest, passant par la localité pour conforter la chaussée. Des portions de l’autoroute ont été sévèrement touchées par les nombreux affaissements survenus dans la région. D’autres ont été également signalés dans la commune d’Aïn-Turk où des travaux de confortement du sol sont actuellement en cours au niveau de l’autoroute Est Ouest. Il faut préciser que le phénomène de glissement de terrain est aussi visible dans les communes d’Aghbalou, Taghzout et Saharidj.

Djamel M.