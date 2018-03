L’instruction de Limani

Par DDK | Il ya 10 heures 20 minutes | 398 lecture(s)

Le village de Fraksa, relevant de la commune d’Oued El-Berdi, au sud de la wilaya de Bouira, accuse un manque flagrant en matière de structures culturelles et sportives. Des villageois ont interpellé le wali Mustapha Limani récemment sur cet état de fait, en lui faisant part de l’absence d’un foyer de jeunes, d’un centre culturel et d’un terrain de sport. Un des villageois de Fraksa, présent lors du conseil de wilaya dédié au développement dans la daïra d’El Hachimia, a exprimé le souhait d’inscrire un projet d’une aire de jeu dans la bourgade, pour permettre aux jeunes de pratiquer des activités sportives. Réagissant à cette doléance, le premier magistrat a regretté le fait qu’aucune infrastructure juvénile n’existe dans cette localité. Il a demandé sur le champ qu’un terrain soit dégagé pour pouvoir inscrire un projet d’une aire de jeu à Fraksa. Une assiette appartenant aux forêts a été proposée par le maire et des citoyens de Fraksa. Seulement, le conservateur des forêts a exprimé des réticences quant au recours au domaine forestier pour implanter un projet dans ce sens. Le même responsable a expliqué que plusieurs demandes d’autorisation pour l’exploitation des terrains forestiers sont sur son bureau en attente de validation. Selon lui, la conservation refuse de donner son accord car la moindre autorisation qu’accorderaient ses services «ouvrirait la voie à une exploitation effrénée du patrimoine forestier». D’où son opposition à accorder des terrains. Cet argument n’était pas du goût du wali qui a demandé plus de flexibilité et surtout de compréhension de la part des services des forets. Pour le wali, accorder une assiette de terrain pour la réalisation d’une aire de jeu ne veut en aucun cas dire massacrer le tissu forestier, surtout quand il s’agit d’un terrain nu. Renouvelant sa demande à l’endroit des forêts, Mustapha Limani a insisté à ce qu’une assiette de terrain soit dégagée pour permettre l’inscription d’un projet d’une aire de jeu à Fraksa.

D. M.