Plusieurs services publics mal logés

Par DDK | Il ya 10 heures 19 minutes | 414 lecture(s)

Plusieurs organismes des plus stratégiques relevant du secteur étatique dans la daïra de M’Chedallah ont été recasés dans des locaux inadéquats. A commencer par la subdivision du logement et des équipements publics (SLEP) et la subdivision de l’urbanisme et de la construction (SUC), deux services techniques des plus sollicités tant par les citoyens que par d'autres organismes de l'État. Après avoir été délogés du rez-de-chaussée du siège de la daïra en 2009 pour céder les bureaux au service de la biométrie, ces deux services ont été, une première fois, recasés dans un sous-sol au niveau de l'ancienne ville où ils ont végété durant plusieurs années, avant qu’ils ne soient transférés, une seconde fois, dans de vieux appartements du quartier 42 logements CNEP/APC à Vouaklane, en périphérie de la nouvelle ville. Les services de la SUC ont occupé le deuxième étage et la SLEP le quatrième étage. En plus de l’inadéquation de ces locaux, les va-et-vient des centaines de citoyens qui sollicitent les services de ces deux organismes dérangent énormément les résidents du même bloc. Il convient de rappeler que l'APC a tenté de remédier à cette situation en dégageant une assiette de terrain en 2011 au niveau de la nouvelle ville, devant le siège de la BMPG. Malheureusement, la dite assiette a été, selon une source proche des services techniques, amputée d'une partie qui a été cédée à l'agence locale de l’emploi (ALEM). Le projet de réalisation d'un siège pour ces deux organismes est, pour ainsi dire, tombé à l'eau. Autre organisme mal logé : le bureau de poste de Raffour. Ce dernier est opérationnel depuis 1995, mais il n'est, en réalité, qu'une salle séparée en trois parties aménagées en bureaux du receveur, un guichet et une salle d'archives, où il est pratiquement impossible de mettre de l'ordre. En plus de son extrême exiguïté, sachant qu'elle sert une population de 12 000 habitants, outre les usagers de la RN15 M'Chedallah/ Béjaïa qui y marquent un arrêt pour effectuer diverses opérations, l'infrastructure en question affiche une dégradation fort apparente. En sus, ses installations intérieures sont vétustes, telle celle de l’électricité réalisée d'une manière bâclée. Il était question d'une opération de restauration et d'extension pour ce service non moins névralgique depuis 2015. Mais rien n’a été entrepris à ce jour.

O. Soualah.