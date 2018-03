Les artisans sensibilisés

Par DDK | Il ya 10 heures 20 minutes | 338 lecture(s)

Des artisans de la wilaya ont pris part, samedi dernier au niveau de la chambre d’artisanat de la ville de Bouira, à une journée de sensibilisation sur l’importance de la régularisation de leurs situations vis-à-vis des assurances de travail et des services des impôts. Cette journée d’information, initiée par la direction locale du tourisme et de l’artisanat et de la chambre d’artisanat de Bouira (CAB), a vu la participation de cadres de différentes sociétés d’assurance, à l’image de la CNAS, la CASNOS, la CRMA et la SAA, en plus d’une dizaine d’artisans et de commerçants adhérents à la CAB. Ces derniers ont été d’ailleurs initiés aux démarches réglementaires et nécessaires pour la régularisation de leurs situations vis-à-vis des assurances et des impôts, en plus des différents dispositifs adoptés par l’Etat à partir de 2015 visant à faciliter la régularisation de leurs situations et le paiement de leurs cotisations, sachant qu’ils pourront bénéficier d'un échéancier de paiement pour la mise à jour de leur cotisation antérieure et de l'exonération de majoration et de pénalité de retard. Les animateurs de cette journée d’étude ont aussi lancé un appel à l’ensemble des artisans de la wilaya, notamment ceux non-encore affiliés, pour profiter «des avantages d'affiliation proposés par les caisses nationales d'assurance des non-salariés». Une affiliation qui permet aux artisans d'ouvrir droit aux indemnités liées aux congés maternité, aux accidents de travail et à la retraite avec possibilité d'avancer, à l'avenir, l'âge de départ à 60 ans, au lieu de 65 ans actuellement. Par ailleurs, les animateurs se sont aussi étalés sur l’importance de la régularisation de la situation des artisans vis-à-vis de la direction des impôts. Une procédure allégée et facilitée, particulièrement pour les nouvelles petites entreprises créées dans le cadre des différents dispositifs d’aide à l’emploi. La régularisation et le paiement correct des impôts permettent aussi aux artisans de développer leurs activités. A noter, enfin, qu’une journée de sensibilisation similaire sera tenue la semaine prochaine au niveau de la chambre d’artisanat de Bouira.

