Le DE s’engage à étudier la possibilité

Par DDK | Il ya 10 heures 12 minutes | 381 lecture(s)

Des parents de lycéens d’Aïn-Turk ont demandé tout récemment au directeur de l’éducation d’étudier la possibilité du transfert de leurs enfants du lycée d’Aït Laâziz vers les lycées du chef-lieu de wilaya. Les mêmes parents ont fait état de difficultés qu’éprouvent au quotidien, surtout en hiver, les lycéens à poursuivre normalement leur scolarité au lycée d’Aït-Laâziz. Selon les parents, le trajet séparant Aïn-Turk et Ait-Laâziz est long et «esquinte» les élèves. Le problème s’accentue davantage en hiver, car les lycéens ne rentrent de l’école qu’à la nuit tombée. Cette situation n’est pas pour rassurer les parents qui s’en inquiètent. Pis encore, ces derniers affirment que leurs enfants rentrent souvent épuisés le soir, ce qui influe négativement sur leur scolarité. Il faut signaler que la commune d’Aït-Laâziz se trouve à près de 10 km d’Aïn-Turk et le lycée est implanté en région de montagne. Si cet établissement convient aux lycéens d’Ait Laâziz, il l’est, en revanche, moins pour ceux d’Aïn Turk. Jadis les élèves d’Aïn Turk, les lycéens notamment, étaient scolarisés dans la ville de Bouira. Cette dernière se trouve à moins de 5 km d’Aïn Turk. Seulement, avec l’ouverture du lycée d’Aït Laâziz, la direction de l’éducation a décidé d’orienter les lycéens d’Aïn Turk. Il faut aussi dire qu’d’Aïn-Turk est une des rares communes de la wilaya de Bouira à ne pas disposer d’un établissement du secondaire. D’ailleurs, la population n’a cessé de réclamer l’inscription d’un lycée dans la commune. Mais le directeur de l’éducation a exclu toute possibilité d’implanter un établissement du genre dans cette localité car, selon lui, il faudrait que certaines conditions soient réunies, essentiellement un certain nombre suffisant de lycéens. Ce qui n’est pas le cas à présent. Quant à la demande de transfert des lycéens vers le chef-lieu Bouira, le directeur de l’éducation a promis d’étudier cette éventualité. Ceci dit, et selon le DE, cette option est conditionnée par l’existence de suffisamment de places dans les lycéens de la ville de Bouira.

D. M.