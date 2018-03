Le transfert des 45 locaux du Président avalisé

Par DDK | Il ya 10 heures 11 minutes | 448 lecture(s)

Le dossier des 45 locaux commerciaux de Raffour, réalisés dans le cadre du programme du président de la République des 100 locaux par commune, vient enfin d'être pris en charge. En effet, ce cas, qui a fait couler beaucoup d'encre, vient de connaître son dénouement après qu'une commission de daïra s’est déplacée sur les lieux, lundi dernier, pour avaliser et donner un avis favorable à la demande du transfert de l'infrastructure au secteur de l'Éducation, dans le cadre de l'extension de l'école primaire Frères Saraoui. Exigu, cet établissement scolaire est mitoyen des locaux et nécessite, en effet, une extension. Il y a lieu de signaler que la directrice de cette école a émis des réserves à propos de ce transfert sachant que cinq locaux du rez-de-chaussée sont occupés par des commerçants, dont certaines activités sonores risquent de perturber les cours au niveau des classes qui vont être aménagées à l'étage supérieur. Des réserves prises en considération par sa tutelle, la direction de l'éducation en l’occurrence, qui a fait appel à l'arbitrage du wali Mustapha Limani. Ce dernier a ordonné la sortie sur les lieux d'une commission technique pour se prononcer sur la faisabilité de cette opération. Chapeautée par le chef de daïra, cette commission est composée du maire de M'Chedallah, des représentants de la SLEP, la SUC et de la DE. Celle-ci a jugé qu'il y a une possibilité d'isoler ces activités qui peuvent engendrer des nuisances et a émis un avis favorable, sous réserve d'une expertise technique par le centre technique des constructions (CTC) de l'ossature de l’édifice, vu que la bâtisse a été abandonnée depuis plus d'une dizaine d'années et affiche d'importantes dégradations. Si elle est concrétisée, cette proposition permettra de tirer profit de ces locaux qui sont restés à l’abandon et transformés durant des années en lieux de beuverie.

O. S.