Mariage collectif pour 30 couples

Par DDK | Il ya 6 heures 40 minutes

La section communale du Croissant rouge algérien (CRA) de la localité d’El-Mokrani, sise à une cinquantaine de kilomètres au Nord-ouest de la wilaya de Bouira, prévoit l’organisation d’un mariage collectif au profit de 30 couples.

Selon les bénévoles du CRA local, les 30 couples inscrits sur la liste des futurs mariés sont tous issus de la région d’El-Mokrani et âgés entre 25 et 35 ans. Ces derniers vont convoler en justes noces au début du mois d’avril prochain, lors d’une cérémonie collective à laquelle prendront part des centaines de citoyens et les notables de cette localité, les responsables locaux et d’autres invités. Celle-ci aura lieu dans une salle des fêtes privée qui sera entièrement réservée aux futurs mariés. Des cadeaux, des trousseaux, des vêtements, des chambres à coucher et un séjour de deux jours dans un hôtel à Bouira seront également offerts aux futurs mariés. Pour ce faire, les initiateurs ont lancé, depuis la semaine dernière, une campagne de récolte de dons auprès des citoyens: «Notre but principal est d'apporter un peu de joie et de bonheur à ces jeunes issus d’un milieu défavorisé», explique M. Merzak, président de la section locale du CRA. Et d’ajouter : «Les citoyens de notre commune ont accueilli favorablement cette louable initiative, la première du genre dans la région. Grâce à aux âmes charitables et à l'immense élan de solidarité des citoyens, nous avons déjà récolté une importante somme d’argent qui nous permettra d’acquérir les costumes et les robes de mariées pour les futur époux. Les frais de la cérémonie et du dîner seront assurés par un entrepreneur de notre région. Il ne manquerait que quelques petites acquisitions pour faire réussir cet évènement».

Massinissa A.