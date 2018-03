La Protection civile s’ouvre au public

Par DDK | Il ya 6 heures 33 minutes | 280 lecture(s)

À l’occasion de la Journée mondiale de la protection civile, qui coïncide avec le 1er mars, l’unité d’intervention de la protection civile de Bechloul a été au rendez-vous, jeudi dernier, pour marquer l’évènement. Ainsi, cet établissement a ouvert ses portes au public à l’effet de vulgariser les différentes missions que les pompiers assurent ainsi que le matériel dont ils se servent. Et pour toucher un maximum de citoyens, la direction de cette unité d’intervention a pris le soin d’adresser des invitations aux différents organismes de la daïra, dont les établissements scolaires, tous paliers confondus. Sur place, un officier explique aux visiteurs l’utilité du matériel exposé et son utilisation. «Nous avons du matériel que nous gardons constamment dans les ambulances que nous utilisons comme premiers soins avant et lors du transfert des victimes vers l’hôpital. Comme nous disposons d’un matériel important d’usage manuel dans les différents accidents domestiques ou de la circulation. Des cisailles, des criques… doivent toujours être à portée de mains. Mais quand il s’agit des grandes interventions, nous utilisons même un groupe électrogène pour sauver les victimes». A une question posée par les présents, portant sur les accidents domestiques, l’officier enchaîne : «Nous disposons d’un appareil qui nous indique le taux du gaz carbonique avant même notre intervention. Même si le matériel ne nous fait pas défaut, nous butons à chacune de nos interventions sur la difficulté d’évacuation, étant donné que toutes les habitations et autres appartements présentent du barreaudage, ce qui ne nous facilite pas la tâche». De son côté, le capitaine Laouadi Hafidha, chef de cette unité d’intervention, n’a pas lésiné sur les efforts pour montrer au large public les moyens nécessaires à l’effet de mieux vulgariser les différentes missions de son organisme. Il faut noter que ces journées portes-ouvertes sur la Protection civile ont été organisées au niveau de toutes les unités à travers la wilaya de Bouira. Elles sont placées sous le signe «La protection civile et la lutte contre les catastrophes». Par ailleurs, le même organisme a lancé, depuis mardi dernier, une caravane de sensibilisation et d’information sur les premiers secours et les dispositions de prévention pour faire face aux différents dangers et catastrophes naturelles. Cette caravane a fait une première halte à Sour Ghozlane et sillonnera les centres de formation professionnelle et les établissements scolaires à travers la wilaya jusqu’au 22 du mois courant.

M Smail.