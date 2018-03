Une bibliothèque en plein air

Par DDK | Il ya 6 heures 34 minutes | 283 lecture(s)

Qu’on les appelle «boîtes à livres» ou «bibliothèques de rue», les bibliothèques placées en plein air ne cessent de gagner du terrain, depuis quelques mois, dans les quatre coins de la wilaya de Bouira. Il s’agit d’une initiative qui a pour principe de faire circuler des livres en les mettant à la disposition des gens dans l'espace public, précisément dans des supports conçus à cet effet qui peuvent prendre des formes très variées. Ouvertes à tous, ces mini-bibliothèques fonctionnent sur le principe du troc : déposer un livre et s’en procurer un autre. Cette idée généreuse et ludique ne pouvait qu’inspirer les acteurs de l'association Assirem d’El-Esnam, une commune sise à 13 km au Sud-est du chef-lieu de la wilaya, dont les actions visent à créer une émulation autour de la lecture par des pratiques participatives au cœur de l'espace public. En effet, une bibliothèque de rue a été installée mercredi dernier à proximité du siège de l’APC de ladite commune. Désormais, elle est opérationnelle, accessible sans abonnement, ni inscription. C’est gratuit, direct et sans intermédiaire. D’après les membres de l’association initiatrice de cette action, «le principe du troc est très souple et permet d’affirmer une valeur essentielle de la bibliothèque de rue : l’échange. Le but d’une bibliothèque de rue est principalement de faciliter pour toutes et tous l’accès aux livres, à la lecture, quels que soient les âges». Pour le démarrage, les membres de l’association disent avoir bénéficié d’un don de livres d’une dizaine de bénévoles. A ce sujet, un donateur, venu offrir une dizaine de livres, dira : «Que chacun fasse vivre cette petite bibliothèque de rue participative afin d'en assurer le roulement». En s’engageant dans cette démarche, l’association souhaite donner à tous la possibilité de participer pleinement à la vie culturelle et réduire les inégalités en matière d’accès au savoir et à la culture. Pour rappel, une initiative similaire avait été lancée il y a quelques semaines à Bouira-ville où des jeunes ont mis en place une petite bibliothèque en plein air sur le boulevard principal du centre-ville. Cette initiative a été très bien accueillie par la population de la ville. Chaque jour, des gens viennent y déposer des livres et s’en procurent d’autres.

Aziz Cheboub