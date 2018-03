Des embouteillages au quotidien

Par DDK | Il ya 6 heures 33 minutes | 314 lecture(s)

La ville d’Aomar, à 15 km au nord-ouest de la wilaya de Bouira, est confrontée depuis plusieurs années à des problèmes de circulation routière et surtout de stationnement. En effet, depuis quelques années, des embouteillages monstres se forment au quotidien au niveau des entrées nord et sud de la ville, ralentissant sensiblement la circulation. Selon des citoyens d’Aomar, il arrive aux automobilistes de mettre plus d’une heure pour franchir les deux km traversant la ville. Cette situation, loin d’être inédite, s’est davantage accentuée ces dernières années en raison du passage des poids lourds. Depuis l’interdiction faite aux camions de gros tonnage de passer par l’autoroute Est-Ouest, en raison des travaux de remise en état du tronçon Bouira - Lakhdaria, des centaines de poids lourds, empruntant la RN5, passent par la ville, créant ainsi des bouchons sur plusieurs kilomètres. Les usagers, notamment les transporteurs assurant la desserte Bouira - Aomar, n’en peuvent plus : «Pour quitter l’arrêt des fourgons situé à la sortie d’Aomar, il vous faut une demi-heure et parfois plus pour quitter la ville. Au retour de Bouira, le problème se corse davantage. Nous sommes tout le temps pris dans les embouteillages. Certains usagers des transports préfèrent descendre en cours de route, de peur de passer des heures dans les bouchons», explique un transporteur. En plus des poids lourds, le stationnement anarchique aux abords de la RN5 au centre-ville favorise aussi l’apparition de bouchons. A côté de cela, il y a l’arrêt des fourgons qui pose également problème. Étant un petit emplacement aménagé aux abords de la route, celui-ci contribue notablement à la congestion de la circulation automobile. L’arrêt n’arrange ni les usagers des transports ni les transporteurs. A plusieurs reprises, des voix se sont élevées pour demander la délocalisation de cet arrêt vers un endroit spacieux et plus approprié. Tout récemment, le maire a proposé au wali la mise en place d’une agence de bus digne de ce nom. L’édile communal s’exprimait à l’occasion de la tenue d’un conseil de wilaya consacré au développement dans la daïra de Kadiria. Il faut signaler que le passage incessant des poids lourds a sérieusement dégradé le tronçon de la RN5 passant par Aomar. La circulation sur ce tronçon est laborieuse. Face à cette situation, et afin de limiter les bouchons et les dégâts occasionnés sur la route, des habitants d’Aomar ont suggéré de limiter le passage des poids lourds par la ville, en appelant à la levée d’interdiction de leur passage par l’autoroute. Seulement, cela ne sera possible qu’en juin prochain, c'est-à-dire une fois les travaux de remise en état achevés.

