Le bureau de poste trop exigu

Par DDK | Il ya 10 heures 28 minutes | 284 lecture(s)

Le bureau de poste du chef-lieu communal d'Ath Mansour est en proie à l’exiguïté, a-t-on constaté. Cette structure, située à quelques mètres de l'ancien siège de l'APC, manque d'espaces à même de recevoir une bonne affluence d'usagers. Il arrive, le plus souvent, que ce bureau soit rempli comme un œuf de clients d'Algérie Poste, où des files d'attente se forment devant les deux visionneuses. Parfois, ces files se forment même à l'extérieure de la bâtisse car les locaux sont exigus. Quelques bancs sont entreposés pour permettre aux usagers d’attendre patiemment leur tour, cependant, cela "grignote" de l'espace aussi. «Les locaux du bureau de poste sont très étroits et ne permettent pas de recevoir dans de bonnes conditions les usagers d'Algérie Poste. Si les prestations de services ne souffrent d'aucune anomalie, il est à déplorer, comme je l'ai cité, le manque d'espaces dans ce bureau. Le chef-lieu communal d'Ath Mansour et sa périphérie compte plus de 5000 habitants, ce qui fait que ce bureau ne peut répondre à lui seul à toutes les sollicitations de la clientèle en matière de prestations de services postales. Et puis, ce bureau de poste n’occupe pas une place stratégique puisqu’il est situé dans un coin loin du centre du village. L’on souhaite qu'une nouvelle agence postale soit implantée à Taourirt, chef-lieu communal, et près de la RN5 qui traverse notre village. Ainsi, elle sera accessible à tout le monde comme il est le cas pour le siège de l'APC situé à un jet de pierre de la RN5. Sinon, à défaut d'une agence, on pourrait réaménager ledit bureau de poste de sorte à gagner plus d'espaces surtout dans la salle d'attente mitoyenne au guichet», préconise un habitant de Taourirt. La commune d'Ath Mansour compte deux bureaux de poste seulement qui sont situés respectivement au chef-lieu communal et au village Ath Bouali. Il faut signaler que le nombre d’usagers d’Algérie Poste ne cesse de s’accroitre au fil des ans et une agence postale plus spacieuse demeure plus qu’impératif.

Y. Samir