L’éternelle attente des bénéficiaires

Par DDK | Il ya 10 heures 25 minutes | 444 lecture(s)

Les bénéficiaires des 42 logements sociaux (LPL), de la commune d’Ait Laâziz, à une vingtaine de kilomètres au nord de la wilaya de Bouira, attendent depuis plus de deux années, l’attribution de leurs appartements. Pour rappel, cette localité a bénéficié d’un quota de 42 logements sociaux du type public locatif (LPL) pour mettre fin à l’exode rural. Les travaux de construction ont été finalisés et la liste des 42 bénéficiaires a été rendue publique par l’APC d’Ait Laaziz, au mois de janvier 2016. Cependant, les 42 heureux bénéficiaires attendent depuis plus de deux années, la remise des clés bien que tout le monde s’est acquitté des droits de location auprès de l’OPGI. «Les travaux d’aménagement ont été achevés et les bâtiments ont été raccordés à l’eau, au gaz et à l’électricité. Il est vrai qu’au départ et en raison de la nature escarpée du terrain, l’entreprise réalisatrice avait un problème pour la réalisation du réseau d’assainissement mais il a été réglé rapidement avec la réalisation d’une grande bâche de collecte des eaux usées. Aujourd’hui, nous ne voyons aucune contrainte pour la distribution de ces logements», explique Zaidi, bénéficière d’un logement. Notons que les 42 bénéficiaires sont détenteurs d’arrêtés individuels d’attribution indiquant le bloc et l’étage de l’immeuble ainsi que le numéro du logement attribué. «Tout est dans le flou. Nous vivons tous dans des conditions dégradées et nos familles sont dans l’expectative. L’ex-wali de Bouira, Mouloud Chérifi a ordonné, lors de sa visite en 2017 dans notre commune, d’accélérer la distribution de ces logements fins prêts, malheureusement nous attendons toujours», ajoute notre interlocuteur. Devant cette situation, les bénéficiaires interpellent les autorités de wilaya pour presser les services du logement de trouver une solution à ce problème qui n’a que trop duré.

Massinissa A.