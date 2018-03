L’espace vert prend forme

Par DDK | Il ya 10 heures 26 minutes | 431 lecture(s)

Après plusieurs opérations de nettoyage, entretiens des ouvrages d'utilité publique et d'embellissement de leur petite ville, les jeunes bénévoles de Raffour dans la commune de M’Chedallah s’attèlent à parachever les travaux au niveau de l'espace vert. Ainsi, des jeunes volontaires sont revenus, vendredi dernier, à cet espace vert aménagé en 2012 par le même procédé de volontariat en périphérie sud de Raffour pour achever quelques opérations qu'ils ont dû arrêter avec l'arrivée de l'hiver et les perturbations climatiques. Il s'agit du projet de réalisation d’un réservoir en dur de quelques 20 m³ destiné à l'irrigation des plantes et fleurs. Les travaux de cet ouvrage sont actuellement en voie de finition. Il est aussi question de la plantation d'une centaine de pieds de sapins ajouté aux 400 arbres d'ornement de diverses espèces déjà plantés. Dans la même opération, il est aussi prévu le nettoyage et désherbage des bandes de fleurs réalisées en forme d'étoile et l'ajustage de la clôture sommairement aménagée. Le groupe de bénévoles rencontrés sur les lieux diront que ces volontariats seront maintenus chaque week-end, et ce, jusqu'à ce que cet espace vert soit convenablement aménagé pour servir de lieu de détente aux familles de la localité. Il est également prévu l'installation de bancs, des équipements de jeux pour enfants et l'éclairage public, informe-t-on. Le tout sera réalisé grâce aux dons des citoyens de Raffour. En parallèle, une autre action de volontariat a été menée par une autre équipe de bénévoles qui consiste en la plantation d'arbres ornementaux au niveau de toutes les rues et ruelles de cette petite ville qui brille de mille feux après les opérations de peinture des bordures des trottoirs, le ravalement des façades extérieures des battisses aux couleurs amazighs, et les opérations de décoration des deux places publiques où il a été fait appel à des peintres et sculpteurs professionnels qui ont réalisé de véritables chefs-d’œuvre. D’aucuns parmi la population locale souhaitent voir se reproduire ces campagnes de bénévolat à l’avenir dans la localité et même aux quatre coins de la wilaya. Pour rappel, des actions similaires ont été menées à Ivahlal, Takerbouzt, Chorfa, Saharidj, Vouakhlane, M’Chedallah et Ahnif. En plus de l’élan de solidarité qu’ils ont créé, ces actions ont contribué à améliorer le cadre de vie des citoyens.

O. S.