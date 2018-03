Les parents mobilisés pour restaurer l’établissement

Par DDK | Il ya 10 heures 33 minutes | 392 lecture(s)

Devant la dégradation qu’affiche l'école primaire Azzouz Amar d’Assif Assemadh, dans la commune de M’Chedallah, les parents d'élèves ont décidé de prendre en main l'opération de restauration.

En effet, pour le deuxième week-end consécutif, les parents ont organisé des opérations d'entretien et restauration de l'infrastructure qui affiche d'inquiétantes dégradations. Les volontaires qui se sont scindé en plusieurs groupes se sont d'abord attaqués aux ravalements des façades qu’ils ont peintes aux couleurs amazighs, tandis qu'une autre équipe s’est attelée à la construction d'une loge pour le gardien. Le troisième groupe de bénévoles s'est occupé, quant à lui, de l'aménagement en dur de bandes de fleurs à l’intérieur de la vaste cour qui, elle-même, affiche une usure fort apparente, et ce, en l’absence totale d'un ouvrage ou système d'évacuation des eaux pluviales. Ces dernières qui sont en partie la cause de l'affaissement de l'assiette du terrain suite aux importantes stagnations et infiltrations des eaux pluviales. Ces parents, rencontrés sur les lieux samedi dernier, diront qu'ils maintiendront ces actions de volontariats en fonction de leurs moyens propres et l'arrivée des dons de bienfaiteurs. Cependant, les effroyables dégradations d'une partie du bloc pédagogique dépassent les seuls capacités des parents. Ce bloc dont les murs porteurs sont fragilisés par un affaissement de terrain, menacent de céder. Ainsi, des pans de murs se détachent fragilisant davantage la structure qui risque de s’effondrer. Un mur d'enceinte est fort incliné, lézardé et parcouru dans tous les sens par des fissures. La cantine et le réfectoire ont subi les mêmes inquiétantes dégradations dues au même phénomène de l'affaissement au niveau des fondations. Le degré des dégradations dans cette école est tel qu’à l'heure actuelle elle nécessite une expertise technique pour juger de ce qui lui reste de solidité et de résistance. Rappelons que cette école baptisée du nom du martyr Azzouz Amar a été réalisée et mise en service en 1969 et qu'elle a, depuis, bénéficié de peu d'opérations d’entretiens qui se résument à la réfection de l’étanchéité des deux blocs pédagogiques en 2014. Elle offre à l'heure actuelle pas moins de 170 places pédagogiques dont une crèche. Les parents souhaitent l’inscription d’une opération de réhabilitation au profit de cette école.

Oulaid Soualah