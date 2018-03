Bouladhan réclame un meilleur cadre de vie

Par DDK | Il ya 10 heures 33 minutes | 356 lecture(s)

Le village Bouladhan, relevant de la commune de Bouderbala, à 60 kilomètres au nord-ouest de la wilaya de Bouira, est dépourvu de réseau d’assainissement des eaux usées. Pour pallier ce problème, les villageois n’ont d’autres solutions que de recourir aux fausses sceptiques. Ces dernières, réalisées d’une manière anarchique et incontrôlée, pullulent et elles provoquent un sérieux risque de maladie à transmission hydrique (MTH). Ceci en plus du risque qui pèse sur les forages dont l’eau risque d’être infiltrée par les eaux usées. Les villageois réclament plus que jamais une opération d’éradication des fosses septiques ainsi qu’un autre projet pour la réalisation d’un réseau d’assainissement. Pour rappel, et à l’instar d’autres localités de cette région, ce village a été abandonné par ses habitants durant la décennie noire en raison de l’insécurité. «Beaucoup de familles du village, installées à Lakhdaria, Bouira ou ailleurs, ne peuvent pas revenir vivre ici à Bouladhan. Notre village manque de toutes les commodités. Les familles qui sont revenues se retrouvent sans eau potable, sans routes et sans réseau d’assainissement», relate un des habitants. Avant d’ajouter : «Cela fait plus de dix ans que nous réclamons la réalisation d’un réseau d’assainissement, mais en vain. La situation dans notre village est catastrophique, le risque de maladie est très grand, même les sources d’eau et les oueds sont pollués à cause du déversement anarchique des eaux usées». Aussi, les insuffisances en matière d'aménagement des routes et autres commodités de base sautent aux yeux au niveau de cette localité. L'absence d’une école primaire encourage de plus en plus la déperdition scolaire et les filles, notamment, sont les plus touchées par ce fléau. «Beaucoup d'entre elles finissent par abandonner leur scolarité», nous dit-on. Les villageois espèrent que la nouvelle équipe municipale inscrive des projets de développement pour sortir la localité de son sous développement. Le retour des familles est aussi conditionné par la mise en place de toutes les commodités sans lesquelles les villageois ne peuvent vivre sereinement.

Massinissa A.