Une salle de sport à l’abandon

Par DDK | Il ya 12 heures 8 minutes | 486 lecture(s)

Réalisée en 2008, la grande salle de sport du village Gadir, relevant de la commune de Boukram, à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest du chef-lieu de la wilaya de Bouira, n’est toujours pas opérationnelle.

Cette infrastructure tant attendue par les citoyens de cette municipalité, particulièrement la frange juvénile et les adeptes du sport, est laissée à l’abandon depuis dix ans. Actuellement, elle est envahie par toutes sortes d’herbes sauvages et de ronces, au grand désarroi des jeunes et des sportifs de la région, qui ne disposent, faut-il le signaler, d’aucun autre lieu de détente ou de sport : «Les travaux ont été achevés en 2008 et cette salle de sport devrait être mise en service durant cette même année. Malheureusement et dix ans après sa réalisation, les jeunes de la région ne bénéficient toujours pas des avantages qu’elle était censée apporter», se désole Rabah, un jeune de cette commune. Ce dernier craint la dégradation de cette structure surtout si elle reste inexploitée : «L'édifice est livré aux caprices de la nature. Il est à l'abandon et se dégrade rapidement. Il est totalement entouré d'herbes sauvages et transformé en décharge avec, tout autour, des pierres, de sacs d'ordures, de blocs de béton, de tessons de bouteilles… Toute la jeunesse de Boukram, en mal de loisirs, ne peut pas s'adonner à tous les sports favoris. Aucun terrain n'est réalisé au niveau de notre commune, ni un terrain de foot ni encore moins de basket et de hand». A la mairie, on nous apprend que les travaux sont achevés à 100% et que la gestion de cette salle de sport est du ressort de la direction de la jeunesse et des sports (DJS), qui devra l’équiper et recruter les encadreurs.

Massinissa A.