Prolifération inquiétante de chiens errants

Les chiens errants, qui se déplacent le plus souvent en meutes menaçantes, font, à chaque fois, leur apparition après des campagnes d'abattage lancées tambour battant. Mais qui, malheureusement, ne donnent toujours pas les résultats escomptés, car ces canidés refont surface comme pour narguer leurs «bourreaux». Dans la localité d'Ahnif pour l'exemple, il n'est pas rare de voir ces animaux «déambuler» en troupes dans les rues, à proximité des établissements scolaires et dans les places publiques, où ils se prélassent et se chauffent au soleil en ces jours d'hiver. Ces scènes, pour le moins déconcertantes, inquiètent bon nombre d'habitants, surtout les personnes vulnérables comme les enfants, les handicapés, les femmes et les personnes âgées, qui se tiennent le ventre à l'approche de ces chiens errants qui se font très menaçants avec leurs crocs. «Personnellement, je trouve que les chiens errants représentent un danger imminent pour la population, notamment pour les enfants qui peuvent être carrément déchiquetés par ces canidés. Même les adultes craignent ces animaux. Vous tombez nez-à-nez avec une meute de 5, 6, voire plus, de chiens, cela fait vraiment peur, très peur même. Ils peuvent vous attaquer et vous causer de sérieuses blessures. C'est pour cela que nous appelons les autorités communales à prendre les mesures qui s'imposent afin d'endiguer ce phénomène qui a trait directement à la santé publique», préconise un habitant d'Ahnif-centre. Dans le même sillage, il est à relever que ces animaux errants, en plus de représenter un danger pour la santé publique avec les morsures et la transmission de la rage et de la leishmaniose, entre autres, foutent le désordre dans les cités en éparpillant les ordures entassées en vue d'être enlevées. Ces canidés fouinent dans les tas d'ordures ménagères en disséminant celles-ci partout. «Les chiens errants sont un vrai casse-tête», affirme avec perplexité un autre citoyen de la localité. Il est utile de souligner que la population du chef-lieu de la commune d’Aghbalou est confrontée au même problème depuis plusieurs mois. En effet, une meute d’une dizaine de chiens erre aux quatre coins de la localité. Dans les quartiers du chef-lieu communal, en quête de nourriture, les chiens errants éventrent les poubelles pour laisser éparpiller les déchets partout. À Ahnif comme à Aghbalou, des campagnes d’abattage s’imposent. Pour rappel, à Bouira-ville et à Lakhdaria, plusieurs campagnes d’abattage ont été organisées tout récemment. Du coup, la situation s’est nettement améliorée au niveau des deux centres urbains.

Y Samir.