Une foire de produits du terroir à Raffour

L'association de wilaya de production et du développement d'olives, en collaboration avec la Chambre d’agriculture de Bouira, a organisé une foire de deux jours, dimanche et lundi derniers, au niveau du CPFA Mansouri Hocine de Raffour, dans la commune de M’Chedallah. L’activité en question a regroupé pas moins de 62 exposants. Des exploitants agricoles venus des quatre coins de la wilaya. Les filières représentées à cette foire sont l’oléiculture, l'apiculture, l'agrumiculture, les cultures maraîchères et enfin la cuniculture. Cette activité qui a été inaugurée par le ministre du secteur et du wali, accompagnés d'une forte délégation, est une première du genre dans la région. L’événement a drainé beaucoup de monde, d'autant plus que la plupart des produits exposés sont de nature alimentaire à caractère thérapeutique tels que le miel, l'huile d'olive vierge et les figues sèches. Durant le premier jour et, en raison de la présence de la délégation officielle, la foule était moins compacte et composée uniquement d'hommes. Mais dans l’après-midi, après le départ du ministre, les stands ont été pris d'assaut par les familles. C'est que la région a soif de ce genre d’expositions très attractives et bénéfiques, tant pour les agriculteurs exposants que pour les consommateurs qui ont aussi droit à des précisions concernant la composante de chaque produit, l'adresse ou l’acquérir en quantité et toutes les garanties y afférentes. Pour rappel, la dernière foire en date organisée dans la région remonte à déjà plus d’une décennie. C’était la foire de l’huile d’olive. Après deux éditions, organisées respectivement à M’Chedallah et Aghbalou, l’événement avait complètement disparu.

Oulaid Soualah