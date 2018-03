Plusieurs projets en suspens

Par DDK | Il ya 11 heures 35 minutes | 432 lecture(s)

Le problème du foncier se pose avec acuité dans la commune de Kadiria, à l’ouest du chef-lieu de la wilaya de Bouira. Conséquence : de nombreux projets de développement accordés à cette commune ces dernières années n’ont pas pu être lancés.

Parmi ces projets, dont certains sont des plus névralgiques, l’on peut citer, entre autres, celui consistant en la réalisation d’une gare routière ou celui d’un centre d’enfouissement technique (CET). Contrairement à beaucoup de communes de la wilaya, notamment de montagne, où les terrains appartenant au domaine de l’État sont quasi rares, à Kadiria il existe beaucoup de terrains. Seulement, ces derniers relèvent pour la plupart du domaine agricole. En fait, la ville est ceinturée par des centaines d’hectares agricoles, dont certains ne sont pas exploités. Il y a aussi des exploitations agricoles individuelles et collectives et des terrains qui empiètent sur le tissu urbain. Actuellement, ces terrains posent problème et l’APC de Kadiria ne peut s’en servir pour implanter des projets d’infrastructures vu leur nature juridique. Selon le maire Abdenour Khiter, ces terrains pourraient accueillir des projets, pour peu que les services agricoles les cèdent à la commune. Mais il faudrait d’abord qu’il y ait une extraction. Le P/APC a indiqué que ce sujet a été maintes fois abordé avec les autorités locales et les services agricoles. Cependant, à ce jour, la situation n’a pas évolué. Récemment, et à l’occasion d’un conseil de wilaya consacré au développement dans la daïra de Kadiria, l’édile communal a encore évoqué ce problème de ces terrains, en soulignant la difficulté que rencontrent les services de sa commune pour dénicher des terrains d’assiette pour implanter des projets. Dans sa réponse, le wali Mustapha Limani a qualifié cette situation d’ubuesque, d’autant plus que ce problème aurait pu être pris en charge dans le cadre des différents plans aussi d’occupation des sols (POS) et d’aménagement urbain (PDAU). Il s’est d’ailleurs demandé comment sont élaborés ces plans dans la ville de Kadiria. Visiblement non satisfait de la gestion de ce problème, le premier magistrat de la wilaya a ordonné de se pencher sérieusement sur ce dossier pour en finir définitivement. Selon lui, si une procédure d’extraction s’impose, il faudrait la lancer. A ce sujet, il a pressé le directeur des services agricoles (DSA) de faire le nécessaire pour libérer des terrains.

Djamel M.