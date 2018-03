Arrestation de 33 trafiquants de stupéfiants

Par DDK | Il ya 11 heures 35 minutes | 449 lecture(s)

Dans son bilan des activités du mois de février dernier, la police judicaire (PJ) de Bouira a enregistré 144 affaires liées aux atteintes aux personnes et aux biens. Selon la PJ, 174 individus ont été impliqués dans ces affaires. La police indique que 57 d’entre elles concernent les atteintes aux personnes. Cinquante affaires ont pu être traitées, tandis que 7 autres restent toujours en cours d’examen par les services de la police judicaire. S’agissant de leur nature, la PJ précise que 17 affaires sont liées au délit d’agressions et blessures, 32 concernent des menaces et injures et, enfin, 4 se rapportent à des agressions sur agents en exercice de leur fonction. Selon la police, l’examen de ces affaires a permis la convocation directe de trois individus et la mise en détention préventive de cinq autres. En ce qui concerne les atteintes aux biens, il a été signalé 87 affaires dont 25 ont été d’ores et déjà été bouclées. Il reste 62 affaires à résoudre, dont vingt-sept concernent la destruction de biens d’autrui, 62 sont liées aux différents vols et 25 sont des vols par effraction. La police souligne que sept individus ont été reconnus coupables lors de l’examen de ces affaires. Six sont actuellement en détention et un autre a été appelé à comparaître immédiatement. Par ailleurs et s’agissant du trafic de stupéfiants, la police judiciaire a enregistré 23 affaires de ce genre et a réussi à interpeller 33 individus, dont 12 ont été mis en détention.

15 accidents enregistrés

De leur côté, les services de la voie publique ont enregistré 15 accidents de la circulation ayant engendré 21 blessés au cours du mois dernier. Toujours au cours de la même période, il a été dressé 1 653 procès-verbaux, 161 infractions au code de la route, 340 retraits de permis et 22 mises à la fourrière. Pour sa part, la section chargée de la protection de l’environnement et de l’urbanisme a enregistré 18 affaires, dont sept concernent l’absence de permis de construire, trois se rapportent aux infractions liées à l’environnement et six au non-respect de l’hygiène et de la santé publique. Une de ces affaires a trait à la commercialisation de viandes et quatre autres sont liées à l’obstruction de la voie publique.

D. M.