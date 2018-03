Un sourd-muet ouvrier model

Par DDK | Il ya 11 heures 34 minutes | 519 lecture(s)

Qu’il vente ou qu’il pleuve, Saïd, un père de famille sourd-muet, exerçant comme agent d’entretien dans la commune de M’Chedallah, est fidèle à son poste. D’aucuns parmi la population de la ville de l’ex-Maillot reconnaissent son sérieux et son dévouement. Cet ouvrier s'acquitte, en effet, avec sérieux et abnégation de sa tâche, en sillonnant, au quotidien, les artères de la ville de M'Chedallah, qu'il nettoie minutieusement. Il arrive de le croiser avec son bleu de travail et muni d'une poubelle sur roue, un balai et une pelle. Son handicap ne l’empêche pas d’être, sans conteste, l’un des meilleurs agents municipaux dans cette fonction. Saïd est réglé comme une horloge. Il n’est jamais absent ou en retard. Il a débuté dans cette fonction d'agent d’hygiène et de salubrité publique en 2004. Il a été recruté dans le cadre de l'emploi de jeunes et n'a été titularisé que dix ans plus tard, soit en 2014. La précarité de son emploi à ses débuts n'a en rien influé sur son sérieux et son assiduité qui sont restés intacts, témoigne-t-on. Il répond à peine par un sourire ou un signe de la main aux salutations de tous les commerçants ou les passants qui lui manifestent leur respect et leur gratitude. Si la ville de M'chedallah est propre, c'est grâce à ce handicapé âgé de 42 ans auquel le travail ne fait pas peur. Il aime son métier et il s’y adonne à fond en contribuant à améliorer le cadre de vie des citoyens en permanence, sans faillir à sa noble mission ni encore moins se plaindre. Bien au contraire, il donne des signes d’être satisfait de lui-même et tire son propre plaisir en rendant service aux autres.

O. S.