Les réserves du maire

L’opération d’aménagement d'une zone d'activités (ZAC), dans la commune de Chorfa, à l’Est de Bouira, a été lancée. C’est ce qu’ont fait avoir les services techniques de ladite municipalité.

En effet, le terrain devant accueillir la zone en question est d’ores et déjà délimitée. L’assiette est sise au lieu-dit Tavaalet, à proximité d'Assif N'Sahel au sud du chef-lieu communal. D'une superficie de 28 hectares et 39 ares, le terrain est inclus dans l'opération de la révision du PDAU. Le dossier est presque finalisé avec les plans de masses et ceux de situation établis au même titre que la fiche technique. Le maire de cette commune dira, de son côté, que le dossier sera déposé dans les jours à venir au niveau de la commission de wilaya de l’investissement. Cependant, l'édile communale précisera que bien que desservie par deux pistes qui relie cet endroit à la RN26 Chorfa/ Béjaïa et la RN15 Chorfa-Ain El Hammam, il n'en demeure pas moins qu’il y a un petit bémol. Il s’agit, selon lui, de l’absence d'un pont pour enjamber la rivière Assif N’Sahel pour relier la pénétrante autoroutière au niveau de la bretelle d'Ath Vouali distante d'à peine 2 km. Il faut signaler qu'il existe une piste carrossable sur cet itinéraire qu’il faudra bien évidement aménager. Il ne manque que ce pont pour bénéficier de la proximité de l'autoroute et de la gare ferroviaire de Beni Mansour. L'élu informera que plusieurs unités économiques privées sont déjà opérationnelles dans cette future ZAC. Rappelons que ce projet d'un pont dans ces lieux a été réclamé à cor et à cri par les citoyens des deux rives d'Assif N’Sahel (Ath Vouali, Ath Mansour et Chorfa) qui sont en majorité des agriculteurs qui ont des terrains composés de vergers-maraichers, arbres fruitiers et d'oliveraies à perte de vue des deux côtés du cours d'eau. Des terres qu'ils ne peuvent rejoindre durant les périodes des crues de la saison humide qui s'étale sur cinq mois. Les autorités de wilaya ont fini, sous la pression de la population, par inscrire cet ouvrage tant sollicité en 2013 au même titre que celui de modernisation du boulevard central de la commune d'Ath Mansour. Mais ces projets n'ont pas été réalisés à ce jour. Si ce projet d'un pont venait à être exécuté, il serait d'un apport considérable pour le développement de la totalité des six (6) communes de la daïra de M'Chedallah. Il est utile de préciser que les élus de la commune de M’Chedallah avaient exprimé récemment le souhait de créer de nouvelles zones d’activités à M’Chedallah en mettant en exergue la disponibilité d’assiettes foncières nécessaires à l’implantation de ces ZAC.

Oulaid Soualah