Forte demande sur le logement

La demande de logements, toutes formules confondus, dans la commune de Kadiria, a littéralement explosé ces dernières années. En dépit des différents programmes comprenant des centaines d’unités dont a bénéficié la municipalité dans le cadre des différents quinquennaux, la demande reste forte et elle dépasse largement l’offre. Selon des statistiques obtenues au niveau des services de l’APC, actuellement, la demande en logement social dans la commune de Kadiria se chiffre à 2 450. Celle exprimée dans le segment rural est estimée à plus de 453 demandes. Là encore, la demande est très forte et l’offre est très restreinte. Au sujet de l’offre dans le cadre du social, les 330 unités du pole urbain implantées au chef-lieu communal sont presque achevées, a-t-on appris. Selon les services de l’OPGI de Bouira, les gros œuvres sont d’ores et déjà finalisés et les travaux du VRD sont en cours. La distribution de ces unités du social pourrait intervenir dans les prochaines semaines, ce qui permettra d’atténuer la pression sur le logement. Dans le segment LSP, l’on apprend qu’un programme de 150 unités est présentement à l’arrêt. À ce sujet et à en croire les services du logement de la wilaya, 100 unités de cette formule sont en cours de réévaluation de l’enveloppe financière. S’agissant des 50 autres unités, une procédure pour changer le site du projet est en cours, selon les mêmes services. En ce qui concerne l’habitat rural, il y a 68 unités en souffrance. Les bénéficiaires de ces unités ont déjà retiré la première tranche de l’aide octroyée par la caisse nationale du logement. En 2017, la commune de Kadiria a bénéficié d’un nouveau quota de 20 unités de la formule de l’habitant rural. Un quota jugé insignifiant et surtout insuffisant pour répondre à une demande dépassant les 450 dossiers. Tout récemment, un quota supplémentaire de 80 aides a été accordé par le wali à la commune. Le maire de Kadiria exigeait plus de 150 unités pour atténuer la crise dans ce secteur. Le wali qui s’est montré disposé à accorder de nouveaux quotas dans ces formules a exigé d’abord d’assainir la situation. D’ailleurs, une procédure a été lancée tout récemment pour normaliser le dossier. Les services de l’APC ont, en effet, pressé les bénéficiaires n’ayant pas les moyens pour réaliser leurs logements de faire désistement au profit d’autres demandeurs. L’APC a également appelé ceux dont les projets de réalisation sont en souffrance de relancer les travaux. Il faut signaler aussi que les besoins de l’APC en matière du logement LPA sont évalués à 100 unités. Le wali était prêt à notifier un programme de 100 unités du LPA mais il a conditionné cette notification à l’existence de terrains d’assiettes pour accueillir ce programme. C’est du moins ce qui en ressort du conseil de wilaya dédié au développement dans la daïra de Kadiria. D’après le P/APC, il existe un terrain pouvant accueillir 100 unités du LPA. Il est utile de rappeler qu’un programme de 350 unités de la formule location vente (AADL) est actuellement en cours de réalisation dans la commune de Kadiria. Tous ces programmes en cours de réalisation et ceux accordés récemment vont atténuer un tant soit peu la forte demande en logement à Kadiria mais ils ne vont pas pour autant résoudre définitivement la crise dans ce secteur.

Djamel M.