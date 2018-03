Zeboudja interpelle les élus

Par DDK | Il ya 30 minutes | 1 lecture(s)

Les habitants de Zeboudja, petit village situé à une vingtaine de kilomètres au nord du chef-lieu de la wilaya de Bouira, continuent de vivre dans des conditions déplorables. Ils souffrent d'un manque de projets de développement susceptibles d'améliorer, un tant soit peu, leur quotidien. En effet, ce village de plus de 2000 âmes est loin d'être au centre des préoccupations des élus locaux d’Ain-Turk. C'est du moins le sentiment exprimé par les habitants qui considèrent que leur village accuse un retard considérable en matière de développement local par rapport aux autres localités de la commune. «Notre cadre de vie ne cesse de se dégrader de jour en jour. Les élus nous ignorent. Qu’ils voient un peu du côté de ce village. C’est nos élus aussi», s'indigne un villageois. Les citoyens de cette localité, qui relève de la commune d’Ain-Turk, lancent un appel au premier responsable de la wilaya, tout en espérant que leurs doléances seront prises en considération. Les besoins en matière de développement évoqués par les villageois s'articulent autour de petits projets d'aménagement urbain à même d'améliorer leur cadre de vie. Il évoque l'état piteux du réseau routier. «Les artères non goudronnées se transforment, en hiver, en un véritable bourbier, en été, ce sont les nuages de poussière qui s'élèvent au moindre passage d'un véhicule, qui incommodent les habitants. D'autant plus que la route principale qui traverse le village connait un trafic intense de véhicules et de camions qui transitent via l’autoroute Est-Ouest et la RN5 vers Bouira et Alger», proteste un villageois. La réfection des réseaux souterrains (eau, gaz et assainissement) et de l’éclairage public, font aussi partie des aspirations des habitants de Zeboudja. Un bourg qui manque effroyablement d'équipements publics : pas de salle de sport, pas de bureau de poste, ni maison de jeunes. Il n’y a même pas de poste de gendarmerie nationale ou de police pour assurer la sécurité des citoyens. Aussi, l'agglomération manque cruellement d'infrastructures destinées aux enfants. Le problème du transport vers Bouira ou le chef-lieu de la commune d’Ain-Turk est un tracas de plus pour ces villageois. Les habitants de Zeboudja attendent donc un geste des élus locaux et espèrent l’inscription de projets de développement à même de sortir leur village de son sous-développement.

Massinissa A.