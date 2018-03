Des égouts à ciel ouvert

Par DDK | Il ya 30 minutes | 1 lecture(s)

Les résidents du quartier 1er Novembre 1954 du chef-lieu de commune de M’Chedallah sont excédés par les désagréments que leur cause une avarie survenue depuis plusieurs mois au rez-de-chaussée d'un bloc résidentiel. Les citadins indisposés par les odeurs nauséabondes qui émanent des eaux usées qui ce sont accumulées à l’intérieur d'un locale inoccupé de ce rez-de-chaussée font part de leur désarroi face à cette intenable situation qui perdure. L'équipe de l’office national de l'assainissement (ONA) serait intervenue à plusieurs reprises sans pouvoir réparer cette avarie qui mène la vie dure aux riverains. Mais le problème demeure encore. Signalons que le lieu où a été localisée cette avarie en plus d'être entouré d'une vingtaine de locaux commerciaux est situé à proximité du siège de la SDC de M’Chedallah et de la rue Makhlouf Amar, l'une des principales rues du chef-lieu de commune des plus empruntées. C'est un cas qui demande la conjugaison des efforts de l'APC et de l'OPGI pour y mettre un terme avant l'arrivée de la saison chaude. La sonnette d’alarme est tirée par les citoyens du quartier qui souhaitent une intervention rapide des services concernés pour réparer cette avarie de manière définitive.

O. S.