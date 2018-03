Recrudescence des vols par effraction

Par DDK | Il ya 3 heures 34 minutes | 228 lecture(s)

Les vols par effraction dans les commerces se multiplient ces derniers mois dans la commune de Dirah, située à une soixantaine de kilomètres au sud de la wilaya de Bouira. Les commerçants de cette commune comptent s’organiser en association, afin d’interpeller les autorités pour leur venir en aide. En effet, et après un magasin de quincaillerie où l’on a dérobé, au mois de février dernier, un important stock d'outillages et de matériels, un autre cas de cambriolage a été signalé dans la soirée du mercredi dernier. Selon une source locale, au moins quatre magasins ont été la cible de cambrioleurs: «On en a vraiment ras-le-bol. Avant, on était tranquilles, mais, aujourd'hui, la vie devient infernale pour nous, commerçants. On doit constamment être vigilants, on dort très mal et le moindre bruit qu'on entend la nuit nous fait sursauter. Personne n'admettra de voir disparaître l'épargne de toute une vie. Les commerçants de Dirah doivent s'organiser et faire preuve de vigilance. Rien ne peut justifier les vols des pauvres citoyens que nous sommes, ni le chômage, ni absolument rien. C'est de la criminalité et cela doit être combattu avec tous les moyens». C'est le coup de gueule exprimé par un commerçant de la ville. Devant l’ampleur du phénomène, les commerçants, au même titre que les citoyens de cette petite municipalité, réclament le renforcement de la sécurité et la réhabilitation du réseau d’éclairage public, particulièrement aux abords de la RN8, longeant cette commune et menant vers la ville de Sidi Aïssa, dans la wilaya de M’sila. Selon les plaignants, l’ensemble des commerces ciblés par les cambrioleurs sont situés aux abords de la RN8.

M. A.