Des feux tricolores défaillants depuis des mois

Par DDK | Il ya 3 heures 34 minutes | 225 lecture(s)

Quelques mois seulement après leur réception, certains feux tricolores installés sur de grandes artères de la ville de Bouira ne fonctionnent plus. Il s’agit du feu de signalisation installé au niveau du carrefour d’Amar Khoudja, à la sortie ouest de Bouira, de celui du carrefour de Farachti, près du siège de la direction de l’éducation, et enfin du feu installé sur le grand boulevard de Bouira, en face de l’actuel siège de la wilaya. Seuls deux feux tricolores continuent à fonctionner normalement. Selon certains automobilistes, ce problème dure depuis le mois de septembre 2017 : «Les feux tricolores de certaines intersections de la ville, censés réguler le trafic routier en mettant fin à l'anarchie et surtout pour assurer une fluidité chronométrée de la circulation passagère et automobiliste, n’ont plus d’utilité, puisqu’ils ne fonctionnent tout simplement pas», ironise un automobiliste, avant d’ajouter : «Depuis que ces feux sont défaillants, c'est l'anarchie totale, particulièrement au niveau des carrefours de Farachati et d’Amar Khoudja, où il n'y a aucune règle de priorité à respecter. Tout le monde veut passer en premier». Autre fait signalé par les automobilistes a trait à la «mal conception» de deux feux tricolores qui fonctionnent encore. En effet, quand le feu est au vert pour les piétons, la voie est ouverte aux véhicules en même temps. En plus de ce dérèglement, ces deux feux tricolores sont placés à proximité d’arrêts de transport et à chaque fois qu’un bus de transport urbain fait un arrêt, un embouteillage se forme systématiquement. Les automobilistes préconisent une révision du plan de circulation pour la ville de Bouira, avec notamment la réhabilitation des feux tricolores défaillants, le déplacement des arrêts de bus vers des endroits plus adéquats, la réouverture des voies qui longent certaines commissariats de Police et l’éradication des ralentisseurs anarchiques : «Il va falloir revoir le plan de circulation de la ville. Les routes fermées doivent être libérées et les arrêts des bus déplacés. Il faudrait une étude plus efficace, surtout pour l’installation des feux tricolores», propose un autre automobiliste. A noter, enfin, que même les deux plaques de signalisation lumineuses installées près de la gare routière et du nouveau siège de la wilaya ne fonctionnent plus depuis plusieurs mois.

Massinissa A.