La traditionnelle foire commerciale lancée

Par DDK | Il ya 59 minutes | 69 lecture(s)

La traditionnelle foire commerciale de M’chedallah a ouvert ses portes jeudi dernier.

Le coup d’envoi, qui a coïncidé avec la Journée internationale de la femme, a drainé une foule immense, à majorité féminine, venue des quatre coins de la région de M’Chedallah, et même au-delà, et ce, malgré la pluie battante enregistrée ce jour-là. C'est dire que ce genre d'activités est bénéfique notamment pour les ménages qui y trouvent des produits à des prix défiant toute concurrence. Il faut noter que les ventes au rabais et autres promotions se font rares dans la région. L’événement est organisé par l'entreprise des foires et salons ambulants au niveau de la nouvelle ville de M'Chedallah. Sur les lieux, un immense chapiteau a été installé sur un vague terrain jouxtant une cité résidentielle. A signaler que l'activité va se poursuivre jusqu’au 24 mars prochain. Selon les organisateurs, la foire regroupe 40 stands sous un immense chapiteau de 1 500 m² et le même nombre d’étales en plein air. Les participants à cet événement sont venus des 48 wilayas pour proposer à la vente divers articles de ménage, de quincaillerie, de cosmétique, d’habillements… ainsi que des équipements d’habitations. En parallèle, plusieurs stands sont réservés aux enfants avec un manège complet, des poneys et d'autres jeux attractifs. Il utile de signaler que le stand qui a enregistré un engouement fort apparent en ce premier jour d’ouverture reste celui ayant exposé des objets traditionnels des Touaregs, dont les propriétaires sont venus de Tamanrasset. Au niveau de ce stand, l’on a remarqué aussi plusieurs animaux empaillés, tels que les lézards, les fennecs et deux beaux faisans multicolores.

O. S.