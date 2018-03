Caravane médicale pour les régions reculées

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

À l’initiative de la direction de la Santé et de la population (DSP) de Bouira, une caravane médicale sillonne les villages et communes de Bordj Oukhriss, Mesdour et Tagdit, depuis le début de la semaine en cours, apprend-on auprès de la cellule de communication de la DSP. Selon cette dernière, la caravane en question sera composée de 50 médecins spécialistes repartis sur 12 spécialistes médicales. À travers leur tournée, ces médecins vont assurer des consultations spécialisés au profit des populations de ces régions lesquelles n’ont pas accès à certains soins spécialisés. La caravane, la première du genre à être organisée par les services de la santé, s’est ébranlée dimanche dernier à partir de Lakhdaria. Le travail de la caravane va se poursuivre jusqu’à jeudi prochain. Aussi, cette caravane sillonnera l’ensemble des daïra de la wilaya de Bouira. Pour rappel, depuis plusieurs semaines, plus de 45 médecins spécialistes repartis sur 16 spécialités parcourent la région est de la wilaya dans la cadre d’une caravane dédiée au dépistage des maladies endémiques. Ces médecins bénévoles s’étaient déjà rendus à Ath Hamdoune dans la commune d’Aghbalou avant de rallier le week-end dernier la commune de Chorfa où ils ont installé leur QG au lycée Aliane H’Mimi. Durant la journée de vendredi dernier, jour du lancement de cette initiative, une foule nombreuse était venue faire des consultations. Si l’on dépistait une maladie, le suivi médical sera assuré par les spécialistes au niveau des CHU d’Alger. Il faut signaler également qu’une délégation médicale algéro-française avait séjourné une semaine durant au niveau de l’EPH Mohamed Boudiaf de Bouira où des médecins spécialistes franco-algériens avaient assuré des consultations et avaient procédé à des interventions chirurgicales. C’est l’Association amitié populaire franco-algérienne (AAPFA) qui était à l’origine de cette initiative.

Djamel M.