La réhabilitation de la route inscrite

Le projet de réhabilitation de la route principale menant vers les trentaines d'habitations de la localité de D’hous est un important projet que les responsables locaux aspirent à concrétiser dans les plus brefs délais. C’est dans cette optique que les élus locaux s’activent, depuis quelques mois, à concrétiser l’opération pour mettre en valeur le potentiel de D’hous, localité d’El-Esnam, une commune sise à 13Km au sud-est du chef-lieu de la wilaya de Bouira. Le projet en question a été inscrit et n’attend que sa budgétisation par les services de la wilaya de Bouira. Actuellement, les habitants et les paysans vivant d’élevage et de culture. Ainsi, certains propriétaires de pépinières et de poulaillers peinent à accéder à leurs biens car la route d’accès vers la localité est impraticable, surtout après les récentes précipitations qui ont détérioré davantage l'accès. Il faut dire que la réhabilitation, ou encore le bitumage de cette route sera d’un grand apport pour le développement de la région que riverains et habitants réclamaient à cor et à cri. Pour éviter de passer par cette route, les habitants empruntent un raccourci mais ce dernier commence lui aussi à se dégrader. On peut y constater toutes sortes de cavités et nids-de-poule. «J’ai totalement abandonné mon poulailler à défaut de moyens. Même les tracteurs sont contraints de faire tout un détour pour accéder aux pépinières. La route est totalement dégradée», confiera un agriculteur désenchanté. À ce sujet, un élu local fera savoir que les autorités municipales font de leur mieux pour remédier à ce problème, citant l’exemple du projet du raccordement à l’eau potable qui est toujours en cours et le parachèvement du projet de raccordement à l’électricité des habitations. Ajouter à cela, l’installation d’éclairage public effectuée auparavant. Selon notre interlocuteur, «un projet de réhabilitation de la route menant à D’hous a déjà été inscrit. Actuellement, l’APC d’El Esnam attend le déblocage des fonds nécessaires pour sa réalisation. Le projet sera lancé incessamment».

Aziz C.