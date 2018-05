Un toit pour une veuve et ses trois enfants

Par DDK | Il ya 21 heures 8 minutes | 882 lecture(s)

Depuis samedi dernier, des dizaines de bénévoles, venus des quatre coins de la wilaya de Bouira, sont à pied d’œuvre pour aider une famille de Taghzout à disposer d’un toit.

La mobilisation citoyenne fait suite à l’appel lancé il y a quelques jours par les initiateurs de l’opération «El Yad Fal Yad». Ainsi et suite à cet appel, de nombreuses associations de la wilaya, à l’image de «Essalem» de Bouira, Kafil El-Yatim de Haïzer, El Ihsene de Bechloul, «Main tendue» de Bouira, «20 Août» de Taghzout, de celle des villages de Tassala, Tizi Lkiss et de Lkaf Ouarkouv ont répondu présent. Il y a aussi des dizaines de bénévoles de Taghzout, Haïzer, Bouira et d’autres communes de la wilaya, venus prêter main forte aux organisateurs. Ces derniers espèrent mener à terme les travaux de construction de la maison familiale avant le mois du Ramadhan. A noter que la famille en question est composée de quatre membres : une veuve et ses trois enfants. La mère de famille s'est retrouvée dans la difficulté de parachever les travaux lancés par le chef de famille des années auparavant. Ce dernier est mort assassiné avant d'avoir mené à terme le projet. Il est utile de signaler que le défunt chef de famille faisait partie des quatre victimes d'un quadruple meurtre par balles, perpétué par un sexagénaire qui n’est autre qu’un membre de leur famille. Pour rappel, le meurtrier, actuellement en détention, avait tué, en juin 2017, son frère, sa belle-sœur et deux de leurs enfants. Parmi les victimes, un jeune de père de famille qui a laissé derrière lui sa femme et ses trois enfants. Récemment, les membres de ce foyer, de condition modeste, ont sollicité l'aide d'El Yad Fal Yad pour les aider à finaliser les travaux de la construction familiale. Aussitôt, les membres de cette initiative caritative ont répondu à l'appel et démarré les travaux du projet la semaine dernière, non sans avoir fait appel à la population locale et aux associations de la région pour les aider à concrétiser ce projet et rendre le sourire à cette famille de Taghzout. Ainsi et depuis samedi dernier, le chantier grouillait de monde. Maçons, plâtriers, manœuvres et fournisseurs de divers matériaux de construction s'activaient pour parachever la maison avant le debout du Ramadhan. Du projet, est né un formidable élan de solidarité dans toute la région de Bouira. Il est utile de rappeler que grâce à cette initiative, plusieurs familles à travers le pays ont pu être relogées. Dans la wilaya de Bouira, au niveau du village de Bahalil précisément, c’est un projet d’une médiathèque qui a été concrétisé grâce à cette opération, il y a de cela quelques mois, au grand bonheur des bibliophiles du village.

D. M.