Une commission de wilaya sur le terrain

Les autorités de wilaya affichent leur volonté de répondre favorablement aux vœux des citoyens et élus de la commune de Chorfa, concernant l'aménagement d'une zone d'activité (ZAC). À en croire l'élu de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) de Bouira et rapporteur de la commission de l'investissement de cette institution, M. Ourab Ahcène, une commission de wilaya de prospection et choix des sites s'est déplacée, lundi passé, à Chorfa, dans le but d'inspecter un endroit proposé par l'APC pour implanter le projet de la ZAC. Il faut signaler que les services de l’APC ont annexé à la demande de création de la zone une fiche technique du projet ainsi qu’une proposition d’assiette à ce projet. Selon notre interlocuteur, ladite commission, chapeautée par le chef de daïra de M'Chedallah, a été composée, entre autres, de représentants de l'Agence foncière de wilaya (AFW), des services des domaines, de la direction du logement et des équipements publics (DLEP), de Djamel Bahloul, le député FFS issu de la localité, de nombreux élus APC et APW... Le terrain en question était une assiette nue qui était un ancien dépotoir sauvage, situé en bordure d'Assif N'sahel. Le terrain appartient aux services de l'hydraulique, selon notre interlocuteur, et est d'une superficie de 28 hectares. Il est à noter que cet endroit a fait l’objet d'une inspection par la commission des investissements de l'APW lors d'une première sortie au début du mois de mars écoulé. Dans le rapporteur de l'APW, il est souligné que cette dernière commission a donné un accord de principe pour la concrétisation de cet important projet sur ces lieux. Reste à espérer qu'il sera rapidement mis en exécution, pour réduire le chômage galopant de cette municipalité. À noter qu’à M’Chedallah, des propositions de création de zones d’activité (ZAC) ont été récemment proposées par les responsables de l’APC. Idem pour la commune d’Ahnif, où une proposition similaire a été formulée. Pour rappel, la commune de Chorfa compte déjà une zone d’activité, mais celle-ci est saturée. Actuellement, il y a demande pressante de la part des promoteurs locaux pour implanter des projets d’investissement dans la commune.

Oulaid Soualah