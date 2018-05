Rayane, un génie en herbe

Par DDK | Il ya 9 heures 5 minutes | 601 lecture(s)

Rayane, un élève du primaire, est un bricoleur hors pair. Ce petit génie que nous avons rencontré jeudi dernier chez lui, passe son temps libre à bricoler de menus objets électriques à l'aide de chutes de plastique, de bouteilles d'emballage de jus et de boissons gazeuses et tout ce qui lui tombe sous la main. Lors de notre passage à son domicile à Raffour, dans la commune de M’chedallah, ses parents nous ont montré toute une série d'objets qui sont de parfaites reproductions en miniatures tel qu'un robot animé, un mixeur, une meule pour découper des morceaux de plastique ou des légumes, une rétrochargeuse et un téléphérique. Un objet fabriqué par le petit Rayane a particulièrement attiré notre attention : il s’agit d’un sous-marin propulsé par des hélices que le gamin plonge dans une bassine d'eau. L’engin est téléguidé et fonctionne à l’électricité ou avec des piles électriques. La mère de cet enfant de 12 ans dira qu'il fait du recyclage de tous les objets domestiques détériorés ou hors d'usage. Une activité dont elle dit qu’elle est son passe temps favori. Toujours selon sa mère, lorsque l’enfant Rayane est plongé dans son activité favorite, il refuse toute communication pour se concentrer sur ce qu'il fabrique. Pour elle, Rayane est surdoué et il est capable d'inventer et mettre au point des choses inimaginables pour peu qu'on mette à sa disposition un atelier et les moyens nécessaires. Ce petit génie surdoué d'une intelligence incroyable a son avenir tout tracé dans une école spécialisée où il pourrait compléter sa vocation.

