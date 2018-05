Campagne de formation et de dépistage du diabète

Par DDK | Il ya 9 heures 5 minutes | 461 lecture(s)

L’association d’aide aux malades chroniques et cancéreux Thadawsa d’Aghbalou a organisé, avant-hier, une journée d’information et de sensibilisation sous le thème «Diabète et le carême, relations et complications». L’activité en question a été abritée par le CEM Tazaghart Achour de Takerboust. Dans la matinée de la même journée, une opération de dépistage, supervisée par des médecins invités à cette occasion, a été organisée. Ainsi, de nombreuses personnes ont pu être dépistées et deux cas d’atteintes de diabète ont été détectés, selon le président de l’association Thadwsa, Amirouche Laouchedi. Ce dernier a indiqué que son association va assurer le suivi médical des deux personnes. En parallèle, un pédiatre a réuni plusieurs parents dont des enfants sont atteints de la maladie pour leur prodiguer de précieux conseils et de plus amples informations sur le diabète et le suivi médical des enfants atteints. Au niveau de l’amphithéâtre de l’établissement, une conférence traitant de la maladie a été animée par trois médecins. Un imam a été également convié à cette conférence. Ainsi, Dr Nadhir Ould Driss, spécialiste en endocrinologie, Dr Mezouari Mohamed, médecin généraliste et Dr Redha Saadouni se sont succédé à la tribune pour parler de la maladie. Dans son exposé, Dr Nadhir Ould Driss est revenu longuement sur le diabète, son origine, les différents types de la maladie, ses symptômes, son diagnostic, son traitement et les risques qu’une telle maladie peut représenter sur la santé. Le médecin spécialiste a beaucoup insisté sur la nécessité de procéder à un dépistage en soulignant le fait que beaucoup de gens sont atteints par la maladie, mais ne le savent pas, ou l’apprennent tardivement, d’où selon lui, l’absolue nécessité de consulter un médecin et de procéder à des analyses médicales. Pour se prémunir contre la maladie, Dr Ould Driss a préconisé une activité sportive régulière et une alimentation saine. Au sujet des personnes atteintes par le diabète, le conférencier a suggéré de suivre un régime alimentaire préconisé par son médecin traitant, d’éviter les excès de consommation de certains aliments comme les sucreries, boissons gazeuses et certains sucres longs. Il a aussi insisté sur la nécessité de consulter régulièrement son médecin traitant. Abordant le diabète et le jeûne du Ramadhan, le médecin spécialiste a évoqué les risques d’hypoglycémie et déshydratation durant le carême pour certaines personnes diabétiques. Selon lui, certaines catégories de diabétiques ne doivent pas jeûner. Car le jeûne représente un danger pour leur santé. Il s’agit selon lui de ceux atteints du diabète de type 2 et dont le traitement exige deux injections par jour. Parmi les personnes représentant un risque, il y a aussi les enfants, ceux souffrant de maladies cardiaques, les femmes enceintes et les personnes âgées. Toutefois, le conférencier a souligné que certains diabétiques peuvent jeûner à condition qu’ils prennent quelques précautions. Selon lui, il faut surtout boire beaucoup d’eau entre le F’tour et le S’hour et surtout bien manger et éviter de grignoter. Revenant sur cette journée d’information et de dépistage, le président de l’association «Thadawsa» a confié que celle-ci leur a permis d’échanger avec de nombreux diabétiques : «À l’occasion de cette journée que je qualifie de réussie, nous nous sommes rendus compte que certains diabétiques n’ont pas de couverture sociale. Notre association va prendre en charge ces cas sur le plan médical. Nous ferons de notre mieux pour accompagner ces diabétiques», a souligné notre interlocuteur. Ce dernier a profité de l’occasion pour saluer les efforts des membres de l’association qui n’hésitent pas à chaque fois à mettre la main à la poche pour financer toutes les activités. Pour notre interlocuteur, son association n’a pas reçu de subventions de la part des pouvoirs publics et fonctionne actuellement avec les moyens de ses membres et adhérents. L’autre point souligné par le président de cette association, est l’absence des responsables de l’APC aux différentes activités organisées qui sont pourtant invités à chaque fois.

Djamel M.