Journée de vulgarisation à Tazla

Par DDK | Il ya 3 heures 19 minutes | 137 lecture(s)

Le foyer de jeunes du village Tazla, situé à 25 km du chef-lieu d'Ighil Ali, a abrité, vendredi dernier, une journée de vulgarisation sur la production de la gelée royale. Ce rendez-vous a été organisé conjointement par la subdivision agricole d'Ighil Ali et l'association «Adhrar» de Tazla, en collaboration avec l'association «Tizizouit Ugama» de Tazmalt. Il y avait une présence appréciable, tout au long de cette manifestation qui a dénoté de l'intérêt que porte la population locale et les participants pour l'apiculture. Des stands ont été installés pour l'occasion à l'extérieur du foyer de jeunes de la localité, où des livres traitant de l’apiculture et de l'agriculture, en général, étaient proposés à la vente. Dans la salle des conférences du foyer, des communications ont été animées par Ould Fella Nourddine, un apiculteur professionnel venu de la région d'Iferhounène (Tizi-Ouzou), et l'écrivain Rachid Oulebsir. Ces conférences ont porté sur «La production de la gelée royale» et «la pollinisation et les abeilles». A l'aide de data show, les orateurs expliqueront à l'assistance les étapes à suivre pour produire la gelée royale notamment. Dans la foulée, une démonstration sur le terrain a été effectuée par les apiculteurs présents, munis de combinaisons et de kits d'apiculture, expliquant, durant cette séance pratique, la façon d'extraire manuellement la gelée royale. La greffe des larves dans les alvéoles qui va en quelque sorte «piéger» les abeilles (éleveuses) pour produire de la gelée royale en quantité, laquelle sera par la suite récoltée par l'apiculteur. Dans le même sillage, il a été procédé à l'explication de la manière de fabriquer de la pommade à partir de la cire d'abeilles, utilisée pour soigner les engelures, les gerçures, les rougeurs sur la peau de bébés et même pour favoriser la cicatrisation de certaines blessures. La fabrication du pollen et de propolis a été également vulgarisée pour l'assistance qui a suivi avec un intérêt particulier les communications et les démonstrations magistrales des apiculteurs. A la fin de cette sympathique journée, il a été procédé à l'organisation d'une Tombola où trois prix ont été décernés: le premier un pot de pollen, le second et le troisième prix sont deux tubes de pommade dermique à base de cire d'abeilles.

S. Y.