Des projets de désenclavement inscrits

Par DDK | Il ya 3 heures 21 minutes | 174 lecture(s)

Des projets de travaux publics, relatifs à la modernisation d’une partie du réseau routier de la circonscription visant à briser l’enclavement de centaines localités, sont inscrits au programme de l’exercice budgétaire en cours, par les responsables de l’APC de Fénaia. Selon des informations recueillies auprès d’un membre de l’exécutif municipal, ces projets sont pris en charge grâce aux crédits publics versés à la collectivité locale au titre des plans communaux de développement. «Dans le domaine des routes, nous accusons un retard difficile à combler. Le démantèlement de ces infrastructures par le chantier du gaz nous a placés dans une situation très difficile», a déclaré un responsable de l’APC, révélant que trois localités sont retenues pour bénéficier de projets de revêtement de leurs chemins. «Il n’y a pas d’autre choix que de procéder par priorité, en jetant notre dévolu d’abord sur les routes les plus délabrées, afin de soulager quelque peu la population», souligne-t-il. Sont ainsi pris en charge, informe-t-on, le chemin desservant le village Laincer Outounsi, à partir de l’ex RN26, de même que le chemin reliant le village Timri à la localité Tamadaght. «Ces axes routiers feront l’objet de travaux d’aménagement et de revêtement en béton bitumineux. A cet effet, nous avons lancé, il y a quelques semaines, un avis de consultation par voie d’affichage», a indiqué notre interlocuteur, soulignant que plusieurs mois seront nécessaires pour l’ouverture de ces chantiers. «L’état calamiteux de notre chemin nous fait endurer un calvaire indicible. L’inscription de ce projet de revêtement est un baume au cœur », soupire un villageois résident à Laincer Outounsi. Même la route de Timri est tout aussi dégradée, signale-t-on. De quoi en avoir sa claque quand on est contraint de l’emprunter quotidiennement. «L’itinéraire est une collection de bosses et de trous béants. Il était temps de le prendre en charge», dira un habitant de cette localité.

N. M.