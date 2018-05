La poste de Kyria à vau-l’eau

Par DDK | Il ya 3 heures 19 minutes | 243 lecture(s)

La qualité du service public dispensé par le bureau de poste du village Kyria, dans la commune d’Adekar, est décriée par bien des usagers. «En guise de bureau de poste, nous avons un boxe mal éclairé et dépourvu des commodités les plus basiques, à même de garantir un service correct», rapporte un citoyen de Kyria, fonctionnaire de son état. «Le local abritant ce service n’est pas seulement exigu, ce qui est déjà handicapant en soi, il est surtout sous équipé en ressources humaines, générant un véritable goulot d’étranglement», soutient un usager. Le temps d’attente pour accéder au guichet, confie-t-on, s’allonge démesurément pendant la période de virement des pensions de retraites et autres salaires de la fonction publique. «Cela tourne immanquablement à la foire d’empoigne. Pire, souvent, les gens font des heures de poireau pour enfin s’entendre dire que les liquidités sont épuisées», déplore un retraité de l’Éducation. D’aucuns suggèrent l’installation d’un distributeur automatique de billets, comme échappatoire pour désengorger ce bureau et fluidifier le service. «Pendant que partout ailleurs, ces machines sont mises en service, chez nous on continue à faire dans la gestion archaïque et surannée», dénonce un villageois, qui ne se fait guère d’illusions : «Il faut certainement attendre longtemps avant de voir une quelconque amélioration de ce service», déclare-t-il. Sur un autre volet, nous avons appris auprès d’un responsable de l’entreprise publique Algérie Télécom, qu’un projet de raccordement du bureau de poste de Kyria au réseau de fibre optique pour le compte d’Algérie Poste, est inscrit dans son plan d’investissement. «Ce projet est en phase de consultation par voie d’appel d’offres. Il consiste en la mise en place des infrastructures d’accueil, de même que la pose des câbles à fibre optique et leur raccordement à la bâtisse», nous informe-t-il.

N. Maouche