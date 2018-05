Le parc national du Djurdjura s'implique

Par DDK | Il ya 3 heures 19 minutes | 237 lecture(s)

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la biodiversité, le Parc National du Djurdjura (PND) à travers son secteur de Tirourda, a concocté, samedi dernier, un riche programme de sensibilisation au niveau des sites Ain Zebda et Laaziv, en haute montagne. Au menu de ces activités, une riche exposition de plusieurs dizaines d'espèces de plantes et d'animaux empaillés composant le PND, œuvre du secteur de Tala Rana, des objets artisanaux et traditionnels, de larges panneaux sous forme de fiches techniques dans lesquels sont présentées les spécificités du PND. On peut y voir entre autres les grottes, cavernes, les gouffres entre autres curiosités. Des jeunes bénévoles ont distribué des dépliants de sensibilisation contre la pollution et les feux de forêts aux usagers de la RN15. En parallèle, une opération d'envergure de nettoyage était menée tambours-battants par plus d'une centaine de bénévoles. Pour la réussite de cet événement, le mouvement associatif, les comités de quartiers de l'ensemble des villages de la municipalité se sont impliqués concrètement sur le terrain. En matière de loisir, il a été organisé un marathon qui a regroupé plusieurs dizaines de participants, toutes catégories confondues, dont le départ était la sortie nord du chef-lieu de commune et l'arrivée le lieu dit Laaziv. Il y avait aussi des exhibitions d’arts martiaux par des sections locales. L'activité qui a été organisée en collaboration avec l'APC d'Aghbalou, a vu aussi la contribution de la Protection civile de l'unité de la municipalité, l'EPSP d'Ahnif, la circonscription des forêts de M'chedallah, les deux sections des scouts «Slimane Amirat» de Takerboust et «Tidukla» de Selloum, le Croissant rouge algérien (CRA) et enfin les bénévoles d' «Agraw Ath L'khir». Parmi les invités venus hors circonscription, nous citerons une représentante de la direction de l'Environnement de la wilaya de Bouira, l'association culturelle «Taghrast» de Tazmalt de la wilaya de Béjaïa, les représentants des APC Ath vuyucef et Iferhounen de la wilaya de Tizi-Ouzou. L'activité a été clôturée par la remise d'attestations d'honneur aux invités et aux participants et une collation à laquelle ont été conviés tous les présents.

Oulaid Soualah