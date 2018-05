Essai concluant pour l'association Tazemourt

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

L'association écologique Tazemourt d'Aghbalou a procédé à un essai de recyclage de déchets oléicoles qui s’est révélé concluant.

Le premier test a été effectué l'année passée sur 20 quintaux de grignons, mis sous serre durant 100 jours, période requise pour le processus organique. Le président de cette association, M. Bellal Djamel, dira que cette matière est composée de fumier de bovin à hauteur de 40 %, de 20 % de paille et les 40 % restant sont des grignons. Après cette période, cette composante s’est transformée en compost fertilisant pour les terrains agricoles à 100% bio. Elle peut remplacer facilement les engrais et autres fertilisants chimiques. Par ce procédé des plus réussis, cette association à caractère écologique ambitionne de contribuer à la réduction des produits polluants déversés dans la nature, ensuite à élaborer un produit à valeur ajoutée et utile pour le développement de l'agriculture locale, sans répercussions négatives sur l'environnement. C'est aussi un procédé qui permettra aux agriculteurs d'activer dans un cadre organisé afin de développer et améliorer le rendement. Le procédé contribue aussi à la prise de conscience de la société quant aux enjeux écologiques et environnementaux et à inculquer la culture de valorisation des déchets. Cette initiative est, pour rappel, soutenue par le programme SWITCH MED de l'Union européenne (UE) qui vise à renforcer les innovations sociales et écologiques en Méditerranée. Rappelons que rien que pour la vallée du Sahel, la plus riche à l'échelle régionale en matière d’oléiculture, l'on décompte pas moins de 150 huileries qui travaillent à plein temps, durant toute la saison de la récolte des olives qui s'étale sur quatre mois : du début décembre à fin avril. Les sous-produits de cette culture, pourtant d’une grande utilité pour l’agriculture, sont, dans la plupart des cas, déversés en pleine nature. C’est dire combien l’initiative de l’association Tazemourt d'Aghbalou est profitable non seulement à l’environnement mais aussi à l’agriculture.

Oulaid Soualah.