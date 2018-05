Les meilleurs collégiens honorés

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Une cérémonie de remise de récompenses aux élèves ayant obtenu les meilleures moyennes durant deux premiers trimestres de l’année en cours a été organisée, jeudi dernier, par le collège Rabah Mokrani, relevant de la commune de Kadiria (ex-Thiers). En effet, après deux premiers trimestres scolaires de labeur acharné, les élèves scolarisés au niveau de ce CEM ont été primés lors d’une cérémonie organisée en leur honneur par les responsables de l’établissement, en collaboration avec l’Association des parents d’élèves. Pour cette circonstance, la grande salle de l’établissement était pleine comme un œuf. L’assistance nombreuse était composée de parents d’élèves, enseignants et d’invités d’honneur. Ainsi, les meilleurs élèves scolarisés en 1ère, 2e, 3e et 4e années moyennes ont été destinataires de cadeaux et de diplômes d’honneur. Pour rappel, à l’examen du BEM de l’année dernière, le taux de réussite au niveau de ce CEM a atteint 76,92%, soit 53 candidats qui ont décroché le fameux diplômé sur les 78 inscrits. Par ailleurs, les responsables de l’établissement se sont illustrés par un geste rare, en honorant deux élèves admis l’an dernier au lycée. Ces deux élèves ont été récompensés pour leur «conduite exemplaire» durant l’année scolaire. Ce geste a laissé une bonne impression chez les présents. «Il s’agit de l’une des meilleures façons de soutenir et inciter ces élèves, afin de redoubler d’efforts durant les examens du dernier trimestre», assure le directeur de l’établissement. Pour rappel, ledit établissement a raflé la mise en se positionnant sur le podium durant la compétition inter-collèges d’avril dernier.

A. C.